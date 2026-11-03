Τζον Γκούντμαν για την απώλεια 90 κιλών: Ακόμη προσπαθώ να συνηθίσω το πρόσωπό μου
Τζον Γκούντμαν για την απώλεια 90 κιλών: Ακόμη προσπαθώ να συνηθίσω το πρόσωπό μου
Το σώμα μου έχει υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία, εξήγησε ο 74χρονος ηθοποιός που στο παρελθόν είχε φτάσει να ζυγίζει 180 κιλά
Τις επιπτώσεις της τεράστιας απώλειας βάρους στην εμφάνιση και την υγεία του παρουσίασε ο Τζον Γκούντμαν. Ο 74χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι η απώλεια περίπου 90 κιλών έχει αφήσει έντονα σημάδια στο σώμα του, ενώ ακόμη προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα του εμφάνιση.
Ο Γκούντμαν, ο οποίος στο παρελθόν έφτασε να ζυγίζει σχεδόν 180 κιλά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο στομάχι και κατάφερε να χάσει μεγάλο μέρος του βάρους του. Ωστόσο, όπως είπε, εξακολουθεί να προσπαθεί να συνηθίσει το πρόσωπό του.
Μιλώντας τη Δευτέρα στο podcast «Happy Sad Confused», ο Γκούντμαν εξήγησε ότι είχε αρνηθεί να γυρίσει μια σκηνή γυμνού κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά του HBO «The Righteous Gemstones», επειδή ανησυχούσε για το πώς θα φαινόταν το σώμα του στην κάμερα. «Νόμιζα ότι θα έπρεπε να εμφανιστώ γυμνός στη σκηνή και είπα: "Δεν ξέρω. Το σώμα μου έχει υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία από όλη αυτή την απώλεια βάρους"», ανέφερε ο ηθοποιός.
Τελικά, βρέθηκε τρόπος να πραγματοποιηθεί το γύρισμα και «καταφέραμε να το κάνουμε». Η σειρά προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν, από το 2019 έως το 2025. Παραδέχτηκε επίσης ότι εξακολουθεί να προσαρμόζεται στην εικόνα που αντικρίζει στον καθρέφτη.
«Ακόμη προσπαθώ να συνηθίσω το πρόσωπό μου. Είναι παράξενο. Έχω μια συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού μου στο μυαλό μου και μετά κοιτάζομαι και λέω: "Ω, πω πω!". Είναι περίεργο. Έχει όμως και πλάκα αυτή η διαδικασία προσαρμογής. Υπάρχουν πολλά πράγματα που προσπαθώ να συνηθίσω», ανέφερε.
Ο Γκούντμαν εκτιμά επίσης ότι η προηγούμενη εμφάνισή του, πριν από τη θεαματική απώλεια βάρους, ενδέχεται να είχε επηρεάσει αρνητικά την καριέρα του, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του μια μορφή ϋπονόμευσης του εαυτού του. «Είχα αρκετή δουλειά ακόμη και όπως ήμουν τότε. Δεν ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την εμφάνισή μου, αλλά αναρωτιέμαι μήπως τελικά υπονόμευα ο ίδιος τον εαυτό μου».
Όσο για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την εμφάνισή του, απάντησε: «Απλώς τα αγνοώ. Από τη στιγμή που εργάζομαι σε αυτόν τον χώρο, είναι λογικό να αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού, μέχρι ενός σημείου».
Ο Γκούντμαν, ο οποίος στο παρελθόν έφτασε να ζυγίζει σχεδόν 180 κιλά, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο στομάχι και κατάφερε να χάσει μεγάλο μέρος του βάρους του. Ωστόσο, όπως είπε, εξακολουθεί να προσπαθεί να συνηθίσει το πρόσωπό του.
Μιλώντας τη Δευτέρα στο podcast «Happy Sad Confused», ο Γκούντμαν εξήγησε ότι είχε αρνηθεί να γυρίσει μια σκηνή γυμνού κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά του HBO «The Righteous Gemstones», επειδή ανησυχούσε για το πώς θα φαινόταν το σώμα του στην κάμερα. «Νόμιζα ότι θα έπρεπε να εμφανιστώ γυμνός στη σκηνή και είπα: "Δεν ξέρω. Το σώμα μου έχει υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία από όλη αυτή την απώλεια βάρους"», ανέφερε ο ηθοποιός.
Τελικά, βρέθηκε τρόπος να πραγματοποιηθεί το γύρισμα και «καταφέραμε να το κάνουμε». Η σειρά προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν, από το 2019 έως το 2025. Παραδέχτηκε επίσης ότι εξακολουθεί να προσαρμόζεται στην εικόνα που αντικρίζει στον καθρέφτη.
John Goodman says his body is 'messed up' from 200lb weight loss… as he admits he is 'still trying to get used to my face' https://t.co/QOHcu0p87a— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 3, 2026
Ο Γκούντμαν εκτιμά επίσης ότι η προηγούμενη εμφάνισή του, πριν από τη θεαματική απώλεια βάρους, ενδέχεται να είχε επηρεάσει αρνητικά την καριέρα του, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του μια μορφή ϋπονόμευσης του εαυτού του. «Είχα αρκετή δουλειά ακόμη και όπως ήμουν τότε. Δεν ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την εμφάνισή μου, αλλά αναρωτιέμαι μήπως τελικά υπονόμευα ο ίδιος τον εαυτό μου».
Όσο για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την εμφάνισή του, απάντησε: «Απλώς τα αγνοώ. Από τη στιγμή που εργάζομαι σε αυτόν τον χώρο, είναι λογικό να αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού, μέχρι ενός σημείου».
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