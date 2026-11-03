Πώς η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει τη φαρμακευτική καινοτομία – Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων στο ygeiamou
Πώς η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει τη φαρμακευτική καινοτομία – Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων στο ygeiamou
Ο κ. Άρης Αγγελής αναλύει πώς η ενίσχυση του HTA και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αξιολογήσεων μπορούν να επιταχύνουν την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες
*Γράφει ο κ. Άρης Αγγελής, PhD, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής του London School of Hygiene & Tropical Medicine, Μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)
Η φαρμακευτική καινοτομία εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Νέες γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες, εξατομικευμένες παρεμβάσεις και φάρμακα για σοβαρές ή σπάνιες παθήσεις δημιουργούν δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές, η αβεβαιότητα ως προς το πρόσθετο κλινικό όφελος και οι αυξανόμενες πιέσεις στη φαρμακευτική δαπάνη δοκιμάζουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η φαρμακευτική καινοτομία εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Νέες γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες, εξατομικευμένες παρεμβάσεις και φάρμακα για σοβαρές ή σπάνιες παθήσεις δημιουργούν δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές, η αβεβαιότητα ως προς το πρόσθετο κλινικό όφελος και οι αυξανόμενες πιέσεις στη φαρμακευτική δαπάνη δοκιμάζουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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