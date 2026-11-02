Γιατί η σύνταξη δεν αρκεί – Η λύση της αποταμίευσης και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης
Γιατί η σύνταξη δεν αρκεί – Η λύση της αποταμίευσης και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης
Περισσότεροι από 1 στους 3 Ευρωπαίους αδυνατούν να αποταμιεύσουν για το συνταξιοδοτικό τους μέλλον - Πώς η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο εισόδημά τους
Σε ευρωπαϊκό πρόβλημα εξελίσσεται το «χάσμα των συντάξεων». Όλες οι χώρες της Ευρώπης σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτό το σοβαρό θέμα που οδηγεί τους πολίτες στην μέριμνα για αποταμίευση. Και τι είναι το «συνταξιοδοτικό χάσμα»;
Είναι το ποσό της διαφοράς από τα χρήματα που χρειάζεται για να ζήσει ένας συνταξιούχος και από αυτό που τελικώς λαμβάνει ως σύνταξη. Όσο πιο μεγάλη η διαφορά τόσο το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο και για τους συνταξιούχους και για τα κράτη που έχουν την μέριμνα της χορήγησης δημόσιων συντάξεων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε κοινωνίες με φτωχούς συνταξιούχους, ότι δηλαδή χειρότερο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας όπου οι ανάγκες τους είναι σημαντικές και ο ψυχισμός του πιo ευαίσθητος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είναι το ποσό της διαφοράς από τα χρήματα που χρειάζεται για να ζήσει ένας συνταξιούχος και από αυτό που τελικώς λαμβάνει ως σύνταξη. Όσο πιο μεγάλη η διαφορά τόσο το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο και για τους συνταξιούχους και για τα κράτη που έχουν την μέριμνα της χορήγησης δημόσιων συντάξεων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε κοινωνίες με φτωχούς συνταξιούχους, ότι δηλαδή χειρότερο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας όπου οι ανάγκες τους είναι σημαντικές και ο ψυχισμός του πιo ευαίσθητος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα