Γιατί η σύνταξη δεν αρκεί – Η λύση της αποταμίευσης και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

Περισσότεροι από 1 στους 3 Ευρωπαίους αδυνατούν να αποταμιεύσουν για το συνταξιοδοτικό τους μέλλον - Πώς η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο εισόδημά τους