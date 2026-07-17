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Γιατί ο γάμος ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Άντρες Γάμος Γυναίκες Ζευγάρια

Γιατί ο γάμος ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί

Οι παντρεμένοι άνδρες φαίνεται να έχουν καλύτερη υγεία και λιγότερο άγχος. Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί τι συμβαίνει

Γιατί ο γάμος ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί
Μαρία Κοτοπούλη
«Ευχαριστώ που μου το θύμισες». Αυτή ήταν η απάντηση του συντρόφου της ψυχοθεραπεύτριας Kaytee Gillis καθώς έφευγε για ένα ιατρικό ραντεβού που τον προέτρεπε η ίδια να κλείσει εδώ και μήνες. «Τι θα έκανε χωρίς εμένα;» σκέφτηκε η ίδια μοιραία.

Αυτό το απλό συμβάν αποτελεί μια καθημερινότητα για πολλές παντρεμένες γυναίκες. «Ο ένας από τους δύο -και συνήθως η γυναίκα- αναλαμβάνει τον ρόλο του ανθρώπου που οργανώνει, προγραμματίζει, υπενθυμίζει και διαχειρίζεται την καθημερινότητα του ζευγαριού» συμπληρώνει. Αυτή ακριβώς τη δυναμική περιγράφει σε άρθρο της στο Psychology Today, αναλύοντας το γιατί ο γάμος φαίνεται να ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από ό,τι τις γυναίκες.

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Μαρία Κοτοπούλη
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