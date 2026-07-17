Γιατί ο γάμος ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί
Γιατί ο γάμος ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί
Οι παντρεμένοι άνδρες φαίνεται να έχουν καλύτερη υγεία και λιγότερο άγχος. Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί τι συμβαίνει
«Ευχαριστώ που μου το θύμισες». Αυτή ήταν η απάντηση του συντρόφου της ψυχοθεραπεύτριας Kaytee Gillis καθώς έφευγε για ένα ιατρικό ραντεβού που τον προέτρεπε η ίδια να κλείσει εδώ και μήνες. «Τι θα έκανε χωρίς εμένα;» σκέφτηκε η ίδια μοιραία.
Αυτό το απλό συμβάν αποτελεί μια καθημερινότητα για πολλές παντρεμένες γυναίκες. «Ο ένας από τους δύο -και συνήθως η γυναίκα- αναλαμβάνει τον ρόλο του ανθρώπου που οργανώνει, προγραμματίζει, υπενθυμίζει και διαχειρίζεται την καθημερινότητα του ζευγαριού» συμπληρώνει. Αυτή ακριβώς τη δυναμική περιγράφει σε άρθρο της στο Psychology Today, αναλύοντας το γιατί ο γάμος φαίνεται να ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από ό,τι τις γυναίκες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό το απλό συμβάν αποτελεί μια καθημερινότητα για πολλές παντρεμένες γυναίκες. «Ο ένας από τους δύο -και συνήθως η γυναίκα- αναλαμβάνει τον ρόλο του ανθρώπου που οργανώνει, προγραμματίζει, υπενθυμίζει και διαχειρίζεται την καθημερινότητα του ζευγαριού» συμπληρώνει. Αυτή ακριβώς τη δυναμική περιγράφει σε άρθρο της στο Psychology Today, αναλύοντας το γιατί ο γάμος φαίνεται να ωφελεί περισσότερο τους άνδρες από ό,τι τις γυναίκες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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