Μη φοβάστε να λερωθείτε – Πώς η επαφή με το χώμα δυναμώνει το ανοσοποιητικό σε λίγες μέρες
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Ανοσοποιητικό Σύστημα Βακτήρια Δέρμα Μικρόβια Παιδιά Φύση

Μη φοβάστε να λερωθείτε – Πώς η επαφή με το χώμα δυναμώνει το ανοσοποιητικό σε λίγες μέρες

Η επαφή με το χώμα, τα φυτά και το γρασίδι φαίνεται να αυξάνει την ποικιλία των μικροοργανισμών στο δέρμα – Τι έδειξαν μελέτες σε παιδιά και ενήλικες για τη σχέση της φύσης με το ανοσοποιητικό

Μη φοβάστε να λερωθείτε – Πώς η επαφή με το χώμα δυναμώνει το ανοσοποιητικό σε λίγες μέρες
ygeiamou.gr team
Έχουμε μάθει να συνδέουμε την καθαριότητα με την υγεία και τα μικρόβια με κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Η επιστήμη, ωστόσο, έρχεται να ρίξει φως σε μία διαφορετική πλευρά της σχέσης μας με τους μικροοργανισμούς: H επαφή με τη φύση και ειδικά με το χώμα και τα φυτά μπορεί να προσφέρει στο δέρμα μας μια πολύτιμη ποικιλία μικροβίων και, μέσω αυτής, να επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν, βέβαια, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Δείχνουν, όμως, ότι η αποστειρωμένη καθημερινότητα και η περιορισμένη επαφή με το φυσικό περιβάλλον ίσως μας στερούν μικροοργανισμούς με τους οποίους ο άνθρωπος συνυπήρχε επί χιλιάδες χρόνια.

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ygeiamou.gr team
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