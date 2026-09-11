Μη φοβάστε να λερωθείτε – Πώς η επαφή με το χώμα δυναμώνει το ανοσοποιητικό σε λίγες μέρες

Η επαφή με το χώμα, τα φυτά και το γρασίδι φαίνεται να αυξάνει την ποικιλία των μικροοργανισμών στο δέρμα – Τι έδειξαν μελέτες σε παιδιά και ενήλικες για τη σχέση της φύσης με το ανοσοποιητικό