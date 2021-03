Χρόνια φλεγμονή: Ο συνδυασμός που την επιδεινώνει – Η κίνηση που σώζει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η έντονη και γρήγορη σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει την εμμένουσα χαμηλού βαθμού φλεγμονή σύμφωνα με ευρήματα φινλανδικής μελέτης σε παιδιά. Η έρευνα με την ονομασία PANIC (Physical Activity and Nutrition in Children) πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας, το Πανεπιστήμιο του Jyväskylä, το Πανεπιστημίου του Cambridge και τη Νορβηγικής Σχολής Επιστημών Αθλητισμού. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο European Journal of Sport Science.Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού συνδέεται με την μετέπειτα εκδήλωση αρκετών χρόνιων παθήσεων και το γεγονός ότι μπορεί να ελεγχθεί μέσω της άσκησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την υγεία των παιδιών αλλά και για την μετέπειτα ζωή τους. Η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αλλά και καρδιακών παθήσεων. Η παχυσαρκία παίζει και αυτή το ρόλο της όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του τρόπου ζωής στη μείωση της από την παιδική ηλικία.Διαβάστε περισσότερα στο