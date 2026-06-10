Ναρκωτικά: Αύξηση διεγερτικών και συνθετικών κανναβινοειδών – Τι δείχνει η ευρωπαϊκή έκθεση για την Ελλάδα

Νέες τάσεις στη χρήσηστη χώρα μας, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη καταγράφει η τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά που δημοσίευσε οΗ έκθεση καταγράφειστην Ευρώπη, με περίπουενήλικες να έχουν κάνει χρήση κάνναβης καιχρήσητον τελευταίο χρόνο, ενώ περισσότεροι απόαπό υπερδοσολογία καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχής εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών και ισχυρών συνθετικών οπιοειδών με περίπουνα καταγράφονται μόνο το 2025 και συνολικάνα τελούν υπό παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ηΔιαβάστε περισσότερα στο