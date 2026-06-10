Ναρκωτικά: Αύξηση διεγερτικών και συνθετικών κανναβινοειδών – Τι δείχνει η ευρωπαϊκή έκθεση για την Ελλάδα
Ναρκωτικά: Αύξηση διεγερτικών και συνθετικών κανναβινοειδών – Τι δείχνει η ευρωπαϊκή έκθεση για την Ελλάδα
Παρά την καταγεγραμμένη αύξηση διεγερτικών και κανναβινοειδών ουσιών, οι θάνατοι από υπερδοσολογία στη χώρα μας μειώνονται, χάρη στην ενίσχυση της πρόληψης, της μείωσης της βλάβης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης
Νέες τάσεις στη χρήση ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη καταγράφει η τελευταία ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά που δημοσίευσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA).
Η έκθεση καταγράφει υψηλά επίπεδα χρήσης ουσιών στην Ευρώπη, με περίπου 24,9 εκατομμύρια ενήλικες να έχουν κάνει χρήση κάνναβης και 4,3 εκατομμύρια χρήση κοκαΐνης τον τελευταίο χρόνο, ενώ περισσότεροι από 7.600 θάνατοι από υπερδοσολογία καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχής εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών και ισχυρών συνθετικών οπιοειδών με περίπου 50 νέες ουσίες να καταγράφονται μόνο το 2025 και συνολικά 1.050 να τελούν υπό παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση της ουσίας κεταμίνης.
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Η έκθεση καταγράφει υψηλά επίπεδα χρήσης ουσιών στην Ευρώπη, με περίπου 24,9 εκατομμύρια ενήλικες να έχουν κάνει χρήση κάνναβης και 4,3 εκατομμύρια χρήση κοκαΐνης τον τελευταίο χρόνο, ενώ περισσότεροι από 7.600 θάνατοι από υπερδοσολογία καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχής εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών και ισχυρών συνθετικών οπιοειδών με περίπου 50 νέες ουσίες να καταγράφονται μόνο το 2025 και συνολικά 1.050 να τελούν υπό παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση της ουσίας κεταμίνης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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