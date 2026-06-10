Σχέδιο 5 σημείων για γερούς πνεύμονες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν την πρόληψη των χρόνιων(CRDs), σχεδίασε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή τη. Με γενικό τίτλο «60 χρόνια ΕΠΕ – 5+1 Άξονες», η επιστημονική εταιρεία συνέταξε τη, με δράσεις σε κρίσιμα ζητήματαγια το αναπνευστικό σύστημα, την οποία παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου.Οι 5+1 άξονες των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στη Χάρτα, αφορούν: τους, την, τοκαι την, τα, τηνΠαρουσιάζοντας την πρωτοβουλία κατά τον χαιρετισμό του στη Συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στόχος των παρεμβάσεων που καταγράφονται στη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων στα κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα και ειδικότερα τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (CRDs).Διαβάστε περισσότερα στο