Η συννεφιά «κλέβει» τουλάχιστον 15 λεπτά από το παιχνίδι των παιδιών έξω
Η συννεφιά «κλέβει» τουλάχιστον 15 λεπτά από το παιχνίδι των παιδιών έξω
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι ηλιόλουστες ημέρες αυξάνουν τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ενώ το κρύο, η συννεφιά και η βροχή τα καθηλώνουν στο σπίτι
Ένα πεζοδρόμιο που γεμίζει πατίνια, μικρά παιδιά που τρέχουν προς την παιδική χαρά, που σκαρφαλώνουν, κυνηγιούνται, φωνάζουν, ξεχνώντας για λίγο τις οθόνες. Και, από την άλλη, ένα γκρίζο πρωινό με κρύο και σύννεφα, όπου η διαδρομή μικραίνει, το παιχνίδι αναβάλλεται και ο χρόνος μπροστά σε οθόνες κερδίζει πιο εύκολα χώρο μέσα στην ημέρα.
Ο καιρός φαίνεται πως επηρεάζει καθαρά το πόσο κινούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών ήταν πιο δραστήρια τις ηλιόλουστες και ζεστές ημέρες, ενώ όταν ο καιρός ήταν κρύος και συννεφιασμένος είχαν κατά μέσο όρο περίπου 15 λεπτά λιγότερη μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα την ημέρα.
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Ο καιρός φαίνεται πως επηρεάζει καθαρά το πόσο κινούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών ήταν πιο δραστήρια τις ηλιόλουστες και ζεστές ημέρες, ενώ όταν ο καιρός ήταν κρύος και συννεφιασμένος είχαν κατά μέσο όρο περίπου 15 λεπτά λιγότερη μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα την ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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