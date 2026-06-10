Η συννεφιά «κλέβει» τουλάχιστον 15 λεπτά από το παιχνίδι των παιδιών έξω

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι ηλιόλουστες ημέρες αυξάνουν τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ενώ το κρύο, η συννεφιά και η βροχή τα καθηλώνουν στο σπίτι