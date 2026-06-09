Οι ενέσεις κατά της παχυσαρκίας μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 13 τύπων καρκίνου
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Καρκίνος Παχυσαρκία

Οι ενέσεις κατά της παχυσαρκίας μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 13 τύπων καρκίνου

Μελέτη σε περισσότερους από 229.000 ενήλικες συνδέει τις ενέσιμες θεραπείες απώλειας βάρους με χαμηλότερη συχνότητα 13 μορφών καρκίνου - Έως 70% η μείωση σε επιμέρους ομάδες

Οι ενέσεις κατά της παχυσαρκίας μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 13 τύπων καρκίνου
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι ενέσιμες θεραπείες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενδέχεται να προσφέρουν ένα επιπλέον όφελος: χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων που συνδέονται με το υπερβολικό σωματικό βάρος.

Νέα μελέτη στο Annals of Oncology, σε περισσότερους από 229.000 ενήλικες με παχυσαρκία, αλλά χωρίς διαβήτη, έδειξε ότι η χρήση σεμαγλουτίδης ή τιρζεπατίδης συσχετίστηκε με κατά 41% μικρότερη συνολική συχνότητα αυτών των κακοηθειών, σε σύγκριση με τη συμβουλευτική για διατροφή και άσκηση.

Οι 13 καρκίνοι που συνδέονται με την παχυσαρκία

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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