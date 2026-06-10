Πότε η εμμονή με την «καθαρή διατροφή» γίνεται επικίνδυνη παγίδα για την ψυχική υγεία
Πότε η εμμονή με την «καθαρή διατροφή» γίνεται επικίνδυνη παγίδα για την ψυχική υγεία
Γιατί η εμμονή με τις «καθαρές» τροφές μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, ενοχές και διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές - Ειδικός εξηγεί
Μία πολύχρωμη σαλάτα γεμάτη φρέσκα λαχανικά. Ένα λαχταριστό smoothie με φρούτα. Ένα πιάτο χωρίς ζάχαρη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς «ενοχές». Στα social media, η καθαρή διατροφή μοιάζει συχνά με υπόσχεση ευεξίας: Aν φας σωστά, θα νιώσεις καλύτερα, θα δείχνεις καλύτερα, θα έχεις τον έλεγχο.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει με άρθρο της στο The Conversation η καθηγήτρια Gemma Sharp, ειδικός στις διατροφικές διαταραχές και την εικόνα σώματος στο Adelaide University, η γραμμή ανάμεσα στο ενδιαφέρον για την υγιεινή διατροφή και στην εμμονή με το «καθαρό» φαγητό μπορεί να γίνει επικίνδυνα λεπτή.
Η καθαρή διατροφή συνήθως περιγράφεται ως η επιλογή τροφών που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους μορφή: Περισσότερα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, λιγότερα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, ζάχαρη ή πρόσθετα. Ως βασική ιδέα, δεν ακούγεται προβληματική. Ποιος δεν θα ήθελε να τρώει πιο θρεπτικά;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, όπως επισημαίνει με άρθρο της στο The Conversation η καθηγήτρια Gemma Sharp, ειδικός στις διατροφικές διαταραχές και την εικόνα σώματος στο Adelaide University, η γραμμή ανάμεσα στο ενδιαφέρον για την υγιεινή διατροφή και στην εμμονή με το «καθαρό» φαγητό μπορεί να γίνει επικίνδυνα λεπτή.
Η καθαρή διατροφή συνήθως περιγράφεται ως η επιλογή τροφών που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους μορφή: Περισσότερα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, λιγότερα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, ζάχαρη ή πρόσθετα. Ως βασική ιδέα, δεν ακούγεται προβληματική. Ποιος δεν θα ήθελε να τρώει πιο θρεπτικά;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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