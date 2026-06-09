Εμμηνόπαυση: Ο απρόσμενος παράγοντας που μπορεί να την φέρει ένα χρόνο νωρίτερα – Τι έδειξε μελέτη
YGEIAMOU.GR
Εμμηνόπαυση Υπογονιμότητα

Εμμηνόπαυση: Ο απρόσμενος παράγοντας που μπορεί να την φέρει ένα χρόνο νωρίτερα – Τι έδειξε μελέτη

Νέα μελέτη συνδέει την υπογονιμότητα με αυξημένο κίνδυνο πρώιμης εμμηνόπαυσης. Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο και τι συστήνουν οι ειδικοί

Εμμηνόπαυση: Ο απρόσμενος παράγοντας που μπορεί να την φέρει ένα χρόνο νωρίτερα – Τι έδειξε μελέτη
Μαρία Κοτοπούλη
Παρότι η εμμηνόπαυση καταλαμβάνει περισσότερο από το ένα τρίτο της ζωής μιας γυναίκας -κατά μέσο όρο, ορισμένες γυναίκες εισέρχονται σε αυτήν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκθεση στα συμπτώματα και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων υγείας. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Menopause αναδεικνύει ένα τέτοιο πρόβλημα που αφορά την τεκνοποίηση.

Συγκεκριμένα, η υπογονιμότητα ενδέχεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πρώιμη εμμηνόπαυση. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αναδεικνύουν μια ακόμη πτυχή των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της υπογονιμότητας στην υγεία των γυναικών.

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Μαρία Κοτοπούλη
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