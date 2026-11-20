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Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ομάν έπειτα από επίθεση, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ομάν έπειτα από επίθεση, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης καθώς εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ
Δεξαμενόπλοιο επλήγη σήμερα από αδιευκρίνιστο βλήμα καθώς εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 8 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Χασάμπ, στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 8 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Χασάμπ, στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι πετρελαιόφορο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη καθώς επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, στα ανοιχτά του λιμανιού Χασάμπ, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.
🔴 BREAKING: An oil tanker has caught fire after hitting a mine while attempting to transit the Strait of Hormuz near Oman’s Khasab, Iran's Revolutionary Guard Corps says. https://t.co/3OQ329u0fR— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 20, 2026
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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