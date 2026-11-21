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Δύο πετρελαιοφόρα χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ: Άγνωστη η προέλευση των βλημάτων
Δύο πετρελαιοφόρα χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ: Άγνωστη η προέλευση των βλημάτων
Το ένα πλοίο επλήγη στην πρύμνη και το δεύτερο στο μηχανοστάσιο – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με τη βρετανική UKMTO
Δύο πετρελαιοφόρα επλήγησαν σήμερα από "αδιευκρίνιστης προέλευσης βλήματα" καθώς εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Το πρώτο δεξαμενόπλοιο επλήγη στην πρύμνη και το δεύτερο στο επίπεδο του μηχανοστασίου, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις της, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της πόλης Χασάμπ του Ομάν.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να τα διασχίσουν χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Το πρώτο δεξαμενόπλοιο επλήγη στην πρύμνη και το δεύτερο στο επίπεδο του μηχανοστασίου, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις της, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
UKMTO WARNING 215-26 - ATTACK— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 21, 2026
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Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της πόλης Χασάμπ του Ομάν.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να τα διασχίσουν χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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