Εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στους πολίτες, ήχησαν σειρήνες, ακυρώθηκαν μαθήματα σε σχολεία και διακόπηκε η κυκλοφορία τρένων - Άγνωστο αντικείμενο φέρεται να κατέπεσε κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - Σύσκεψη με υπουργούς και στρατό συγκάλεσε ο Τουσκ

Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ερευνούν δύο πιθανές



Το Κυβερνητικό Κέντρο Ασφάλειας της Πολωνίας (RCB) απέστειλε επείγοντα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων σε περιοχές των περιφερειών Λούμπλιν και Ποντκαρπάτσκιε, στο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.



«ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία. Η κατάσταση παρακολουθείται. Έχει αυξηθεί η ετοιμότητα του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της Πολωνίας. Αναμείνατε νεότερες ανακοινώσεις», ανέφερε το αρχικό μήνυμα.















Λίγο μετά τις 07:00, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παραβίασης του εναέριου χώρου από μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα.



«Λόγω υποψιών για παραβίαση του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας από μη αναγνωρισμένα εναέρια αντικείμενα, διαβιβάστηκαν στο Κυβερνητικό Κέντρο Ασφάλειας πληροφορίες για εναέρια απειλή. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαλήθευσης των καταγραφών των συστημάτων ραντάρ και, εφόσον χρειαστεί, θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της πιθανής απειλής», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ.



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Ακολούθησε νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους των δύο περιφερειών, με την επισήμανση ότι επρόκειτο για το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.



«Βρείτε ασφαλές μέρος. Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπηρεσιών. Αναμείνατε νεότερες ανακοινώσεις», ανέφερε το μήνυμα. Ο συναγερμός ήρθη στις 07:35, με τις αρχές να ενημερώνουν ότι «η απειλή αεροπορικής επίθεσης έχει αρθεί» και ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος στο έδαφος της Πολωνίας».







Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πολωνία, έπειτα από τη μαζική αεροπορική επίθεση τηςστην, καθώς οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ερευνούν δύο πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για πτώση αντικειμένων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ ένα από αυτά φέρεται να προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά.Το Κυβερνητικό Κέντρο Ασφάλειας της Πολωνίας () απέστειλε επείγοντα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων σε περιοχές των περιφερειών Λούμπλιν και Ποντκαρπάτσκιε, στο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.«ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία. Η κατάσταση παρακολουθείται. Έχει αυξηθεί η ετοιμότητα του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας της Πολωνίας. Αναμείνατε νεότερες ανακοινώσεις», ανέφερε το αρχικό μήνυμα.Περίπου στις 03:30 τοπική ώρα, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι, λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία, ενεργοποιήθηκαν οι απαραίτητες δυνάμεις και τα μέσα της πολωνικής αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη.Σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές, τα μέτρα είχαν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, ιδιαίτερα στις περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.Λίγο μετά τις 07:00, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παραβίασης του εναέριου χώρου από μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα.«Λόγω υποψιών για παραβίαση του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας από μη αναγνωρισμένα εναέρια αντικείμενα, διαβιβάστηκαν στο Κυβερνητικό Κέντρο Ασφάλειας πληροφορίες για εναέρια απειλή. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαλήθευσης των καταγραφών των συστημάτων ραντάρ και, εφόσον χρειαστεί, θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της πιθανής απειλής», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ.Ακολούθησε νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους των δύο περιφερειών, με την επισήμανση ότι επρόκειτο για το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.«Βρείτε ασφαλές μέρος. Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπηρεσιών. Αναμείνατε νεότερες ανακοινώσεις», ανέφερε το μήνυμα. Ο συναγερμός ήρθη στις 07:35, με τις αρχές να ενημερώνουν ότι «η απειλή αεροπορικής επίθεσης έχει αρθεί» και ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος στο έδαφος της Πολωνίας».

Νέος συναγερμός σήμανε και στις 9:30 το πρωί της Παρασκευής στις ίδιες περιφέρεις, με σειρήνες να ηχούν για ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, οι πιθανές παραβιάσεις καταγράφηκαν μετά τις 06:30 και εξετάζονται πληροφορίες για πτώση αντικειμένου κοντά στο χωριό Χμιέλεκ, στην περιοχή Μπιουγκόραϊ, περίπου 45 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.







«Ερευνούμε δύο πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες τόσο από τους συμμάχους μας όσο και από κατοίκους. Διαθέτουμε, φυσικά, και τις καταγραφές των συστημάτων ραντάρ μας, οι οποίες υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να σημειώθηκε πτώση αντικειμένου στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο TVN24.



Όπως διευκρίνισε, οι αρχές ενημερώθηκαν από κατοίκους για πιθανή πτώση αντικειμένου κοντά στο Χμιέλεκ, στην περιοχή του Νόβι Λίποβιετς, ενώ στο σημείο επρόκειτο να μεταβεί επίγεια ομάδα έρευνας και διάσωσης των πολωνικών Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας.



Ο ανώτερος αξιωματικός Ντάριους Τζιάουο δήλωσε στο TVN24 ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί τι είδους αντικείμενο κατέπεσε στην περιοχή. «Αυτό θα το προσδιορίσουν οι ειδικοί. Προς το παρόν, η πρόσβαση στο αντικείμενο είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς εξακολουθεί να καίγεται», ανέφερε.







Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι αρχές απηύθυναν αυστηρή προειδοποίηση στους πολίτες να μην πλησιάζουν. «Συνιστούμε κατηγορηματικά να μην πλησιάσει κανείς μέχρι να εξακριβώσουν οι ειδικοί με τι έχουμε να κάνουμε, αν πρόκειται για πύραυλο ή drone και αν μεταφέρει ουσίες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή και την υγεία όσων βρεθούν κοντά του», τόνισε.







Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία του Λούμπλιν ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό μη αναγνωρισμένων ιπτάμενων αντικειμένων στην περιοχή Μπιουγκόραϊ, κάνοντας λόγο για σημεία πτώσης αντικειμένων. Στις έρευνες συμμετέχουν το στρατιωτικό τμήμα της Εισαγγελίας, η Στρατονομία και η Υπηρεσία Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας. Οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό και τη φύση των αντικειμένων, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αυτοψιών.



Συγκάλεσε σύσκεψη ο Τουσκ με τη συμμετοχή υπουργών και εκπροσώπων του Στρατού Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, λόγω της παραβίασης του πολωνικού εναερίου χώρου, συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή υπουργών, εκπροσώπων του Πολωνικού Στρατού και επικεφαλής των υπηρεσιών.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Άμυνας, το Κυβερνητικό Κέντρο Ασφάλειας, την αστυνομία και την Πυροσβεστική.



Οι πολωνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των αντικειμένων και τις ακριβείς συνθήκες των περιστατικών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για ρωσικούς πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Έκλεισε για πρώτη φορά το αεροδρόμιο του Ζέσουφ, ανεστάλησαν πτήσεις και στο Λούμπλιν Η κατάσταση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μεταφορές. Η Πολωνική Υπηρεσία Αεροναυτιλίας ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ζέσουφ λόγω της δραστηριότητας στρατιωτικών αεροσκαφών, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του εκκενώθηκε ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.



Την ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή (20/11) ο υπουργός Υποδομών της Πολωνίας, Ντάριους Κλίμτσακ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Λόγω της σημερινής απειλής αεροπορικής επίθεσης στον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας, η διοίκηση της Πολωνικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας αποφάσισε, για πρώτη φορά, την εκκένωση του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ζέσουφ-Γιασιόνκα», ανέφερε. Σύμφωνα με τον υπουργό, εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού, κατέφυγαν σε προσωρινό προστατευμένο χώρο για λόγους ασφαλείας.



Ο Κλίμτσακ πρόσθεσε ότι αντίστοιχες εκκενώσεις έχουν πραγματοποιηθεί δύο φορές στο παρελθόν για το προσωπικό του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου του Λούμπλιν.







Στο μεταξύ, σε αναστολή πτήσεων προχώρησε και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, λόγω της κίνησης των πολωνικών μαχητικών στην περιοχή.



Παράλληλα, διακόπηκε προσωρινά η σιδηροδρομική κυκλοφορία σε ολόκληρη την περιφέρεια Ποντκαρπάτσκιε μέχρι τις 07:33.



Ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ ανακοίνωσε ότι στις 06:48 ένας υπεύθυνος σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο Ρούντνικ ναν Σάνεμ άκουσε ισχυρό κρότο έκρηξης κοντά στις γραμμές.



Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν εντοπίστηκαν ορατές ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές, ωστόσο αποφασίστηκε η αποστολή ειδικών οχημάτων επιθεώρησης για τον έλεγχο της γραμμής.



Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας, αλλά παρέμεινε σε αναστολή στο τμήμα Νίσκο – Ρούντνικ ναν Σάνεμ – Λετόβνια, όπου συνεχίστηκαν οι έλεγχοι.