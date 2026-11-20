Η Ντάουνινγκ Στριτ επεσήμανε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός προγράμματος κινητικότητας νέων - Οι βασικές συμφωνίες που βρίσκονται στο τραπέζι και τα δίδακτρα των νέων

Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε μια στενότερη συνεργασία και ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν .



Η Ντάουνινγκ Στριτ επεσήμανε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός προγράμματος κινητικότητας νέων, μια συμφωνία για τη μείωση των υγειονομικών ελέγχων στις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων, ποτών, φυτών και ζωικών προϊόντων καθώς και για τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων εμπορίας εκπομπών τους, με τις λεπτομέρειες να αναμένεται να διευκρινιστούν σε κοινή ανακοίνωση αργότερα σήμερα.



Το αγκάθι και η εξάμηνη παράταση στις διαπραγματεύσεις Σύμφωνα με το Bloomberg πάντως, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, Λονδίνο και Βρυξέλλες διαφωνούν ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των συμφωνιών. Η ΕΕ επιθυμεί να συνδέσει την τελική έγκριση του πακέτου με την επίλυση του ζητήματος των πανεπιστημιακών διδάκτρων, ενώ η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι υπόλοιπες συμφωνίες μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα.



Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, το σύνολο των συμφωνιών δεν πρόκειται να εγκριθεί οριστικά προτού διευθετηθεί η εκκρεμότητα. Από την πλευρά τους, Βρετανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν θεωρούν απαραίτητη τη σύνδεση όλων των επιμέρους συμφωνιών με το ζήτημα των διδάκτρων.



Το κεντρικό σημείο διαφωνίας αφορά το κατά πόσον οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να πληρώνουν στα βρετανικά πανεπιστήμια τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές.



Brexit, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι φοιτητές έχασαν το δικαίωμα πρόσβασης στα μειωμένα δίδακτρα που ισχύουν για τους εγχώριους φοιτητές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερο κόστος σπουδών.



Οι Βρυξέλλες πιέζουν για ευνοϊκότερη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ, ενώ η βρετανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην πλήρη εξίσωση των διδάκτρων.



Προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο της συνόδου, οι δύο πλευρές αναμένεται να συμφωνήσουν σε εξάμηνο χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων, εντός του οποίου θα πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς φοίτησης των Ευρωπαίων στα βρετανικά πανεπιστήμια.



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Οι τρεις βασικές συμφωνίες που βρίσκονται στο τραπέζι Παρά την εκκρεμότητα των διδάκτρων, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε τρεις βασικούς τομείς συνεργασίας.



Η πρώτη συμφωνία αφορά το εμπόριο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.



Η δεύτερη αφορά τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των δύο οικονομιών στην πράσινη μετάβαση και να περιοριστούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις.



Βρετανία και ησυμφώνησαν σε μια στενότερη συνεργασία και ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργούμετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουκαι την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΗ Ντάουνινγκ Στριτ επεσήμανε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός προγράμματος, μια συμφωνία για τη μείωση των υγειονομικών ελέγχων στις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων, ποτών, φυτών και ζωικών προϊόντων καθώς και για τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων εμπορίας εκπομπών τους, με τις λεπτομέρειες να αναμένεται να διευκρινιστούν σε κοινή ανακοίνωση αργότερα σήμερα.Σύμφωνα με τοπάντως, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, Λονδίνο και Βρυξέλλες διαφωνούν ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των συμφωνιών. Η ΕΕ επιθυμεί να συνδέσει την τελική έγκριση του πακέτου με την επίλυση του ζητήματος των πανεπιστημιακών διδάκτρων, ενώ η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι υπόλοιπες συμφωνίες μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα.Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, το σύνολο των συμφωνιών δεν πρόκειται να εγκριθεί οριστικά προτού διευθετηθεί η εκκρεμότητα. Από την πλευρά τους, Βρετανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν θεωρούν απαραίτητη τη σύνδεση όλων των επιμέρους συμφωνιών με το ζήτημα των διδάκτρων.Το κεντρικό σημείο διαφωνίας αφορά το κατά πόσον οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να πληρώνουν στα βρετανικά πανεπιστήμια τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές.Μετά το, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι φοιτητές έχασαν το δικαίωμα πρόσβασης στα μειωμένα δίδακτρα που ισχύουν για τους εγχώριους φοιτητές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με σημαντικά υψηλότερο κόστος σπουδών.Οι Βρυξέλλες πιέζουν για ευνοϊκότερη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ, ενώ η βρετανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην πλήρη εξίσωση των διδάκτρων.Προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο της συνόδου, οι δύο πλευρές αναμένεται να συμφωνήσουν σε εξάμηνο χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων, εντός του οποίου θα πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς φοίτησης των Ευρωπαίων στα βρετανικά πανεπιστήμια.Ωστόσο, ακόμη και αυτή η συμβιβαστική λύση δεν εξαλείφει τις διαφωνίες για το εάν οι υπόλοιπες συμφωνίες θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.Παρά την εκκρεμότητα των διδάκτρων, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε τρεις βασικούς τομείς συνεργασίας.Η πρώτη συμφωνία αφορά το εμπόριο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.Η δεύτερη αφορά τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των δύο οικονομιών στην πράσινη μετάβαση και να περιοριστούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις.

Η τρίτη συμφωνία αφορά την κινητικότητα των νέων, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους πολίτες της ΕΕ και της Βρετανίας να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στην άλλη πλευρά.



Στις διαπραγματεύσεις έχει διαμορφωθεί πλαίσιο για τη συμμετοχή έως 100.000 νέων από κάθε πλευρά, με ηλικιακό όριο τα 31 έτη, αν και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος παραμένουν αντικείμενο των τελικών συνεννοήσεων.



Η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ο Μπέρναμ έχει υποστηρίξει ότι το συνολικό πακέτο θα μπορούσε να ενισχύσει τη βρετανική οικονομική παραγωγή κατά 0,4%.



Το «Made in Europe» και ο φόβος αποκλεισμού της βρετανικής βιομηχανίας Πέρα από τις τρεις βασικές συμφωνίες, ιδιαίτερη σημασία για το Λονδίνο έχει η επιδίωξη να διασφαλίσει ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις δεν θα αποκλειστούν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Made in Europe».



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ευρωπαϊκή παραγωγή και να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε προϊόντα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας.



Για τη Βρετανία, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αναμένεται να εγκριθεί το 2027.



Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει μια κατάσταση στην οποία οι επιχειρήσεις της θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους, ιδίως σε τομείς που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή και τις δημόσιες συμβάσεις.



Για τον λόγο αυτό, εκτός από τις επιμέρους συμφωνίες, οι δύο πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν και μια πολιτική διακήρυξη για τη στενότερη οικονομική τους ευθυγράμμιση τα επόμενα χρόνια.



Το επόμενο βήμα στις σχέσεις Λονδίνου - Βρυξελλών Παρά τις διαφωνίες που παραμένουν, ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Τζόναθαν Ρέινολντς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η σύνοδος μπορεί να αναδείξει τα αμοιβαία οφέλη της νέας συνεργασίας. «Σήμερα θα βρισκόμαστε σε θέση να πούμε ξανά ότι υπάρχουν πραγματικά οφέλη και για τις δύο πλευρές», ανέφερε.



Ο Ρέινολντς επισήμανε ότι η συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική από την προσπάθεια επίτευξης άμεσων και πρακτικών συμφωνιών. «Η συζήτηση για το μέλλον είναι διαφορετική. Όμως, εδώ και τώρα, η δυνατότητα να βελτιώσουμε τους όρους του εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, προς όφελος των επιχειρήσεων, των νέων και των αγροτών, προς όφελος της Βρετανίας, είναι ο πραγματικός στόχος που αξίζει να επιδιώξουμε», δήλωσε.