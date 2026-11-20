Με προειδοποιήσεις για επέκταση των πυραυλικών επιχειρήσεών του σε «νέες γεωγραφικές περιοχές» και απειλές για αντίποινα εναντίον εχθρικών υποδομών απαντά τοστις στρατιωτικές πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τιςκαι τους συμμάχους τους.Ανώτατοι αξιωματούχοι τωντονίζουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και ότι, εφόσον δοθεί σχετική εντολή, μπορούν να πραγματοποιήσουν πυραυλικά πλήγματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τα αποτελέσματα της τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, του Ρώσου προέδρουκαι του Κινέζου προέδρουστη Σενζέν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν διαθέτει πλέον την επιρροή που απαιτείται για να δημιουργήσει ένα ευρύ μέτωπο εναντίον του Ιράν.Ο ταξίαρχος, ανώτερος σύμβουλος του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA ότι η χώρα διαθέτει ήδη τις απαραίτητες επιχειρησιακές δυνατότητες για την ανάπτυξη και χρήση πυραύλων σε περιοχές πέραν εκείνων στις οποίες έχουν μέχρι σήμερα επικεντρωθεί οι στρατιωτικές της επιχειρήσεις.«Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και δυνατότητες έχουν εξασφαλιστεί και, εφόσον δοθεί εντολή, θα αναληφθεί η κατάλληλη δράση», είπε χαρακτηριστικά.Ο Ιρανός αξιωματικός υποστήριξε, ακόμα, ότι η πυραυλική ισχύς της χώρας του δεν υπόκειται στους περιορισμούς που ενδεχομένως θεωρούν οι αντίπαλοί της ότι υπάρχουν: «Δεν ισχύει ότι αντιμετωπίζουμε περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των πυραύλων, τις θέσεις ανάπτυξης ή τις εγκαταστάσεις».Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, οπροειδοποίησε, ακόμα, ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση πυραυλική απάντηση. «Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως έτοιμες, με τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη, περιμένοντας οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό ή ανοησία του εχθρού», δήλωσε και διαμήνυσε ότι τα ιρανικά αντίποινα δεν θα περιοριστούν υποχρεωτικά σε συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.«Σε περίπτωση οποιασδήποτε εχθρικής ενέργειας, ο εχθρός θα αντιμετωπίσει τα πυραυλικά πλήγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οπουδήποτε και αν βρίσκεται», ανέφερε.Παράλληλα, ο ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρθηκε στο κόστος που, κατά την εκτίμησή του, αναγκάζονται να επωμιστούν οι αντίπαλοι της Τεχεράνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο.Όπως υποστήριξε, οι αντίπαλες χώρες αναγκάζονται να κατασκευάζουν ιδιαίτερα δαπανηρά συστήματα αεράμυνας, όπως το αμερικανικό, επενδύοντας εκατομμύρια δολάρια και μεγάλα χρονικά διαστήματα για την ανάπτυξή τους.

Κατηγορίες για «ψυχολογικό πόλεμο» από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους

«Αν χτυπήσουν τις υποδομές μας, θα χτυπήσουμε τις δικές τους»

Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να συσπειρώσουν συμμάχους εναντίον μας

«Κόκκινη γραμμή» για το Ιράν ο Περσικός Κόλπος και τα Στενά του Ορμούζ

κατηγόρησε επίσης τους αντιπάλους του Ιράν ότι χρησιμοποιούν τη διπλωματία και τις πληροφορίες για στρατιωτικές προετοιμασίες ως μέσα άσκησης ψυχολογικής πίεσης.Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναφορά σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις, μεταφορές στρατιωτικού εξοπλισμού, μετακινήσεις πυρομαχικών και νέες στρατιωτικές απειλές αποτελεί μέρος μιας οργανωμένης προσπάθειας δημιουργίας αμφιβολιών και αβεβαιότητας.Ο Ιρανός αξιωματικός υποστήριξε ακόμη ότι οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί το κόστος που μπορεί να συνεπάγεται η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.Την ίδια ώρα, ένας ακόμη ανώτατος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με πλήγματα σε εχθρικές υποδομές εάν δεχθεί ανάλογη επίθεση.Ο ταξίαρχοςδιοικητής του αρχηγείου, δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι οι απειλές εναντίον των ιρανικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των φραγμάτων, δεν πρόκειται να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να απαντήσει.«Σε ό,τι αφορά τις απειλές του εχθρού, είναι όλες εντελώς κενές περιεχομένου», υποστήριξε και προειδοποίησε: «Αν χτυπήσουν τις υποδομές μας, θα χτυπήσουμε οπωσδήποτε τις δικές τους».Ο Αμπέντ τόνισε, ακόμα, ότι οι απειλές εναντίον των ιρανικών φραγμάτων «δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η χώρα του θα αντιδράσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση ή λανθασμένη ενέργεια των αντιπάλων της.«Θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια ή σφάλμα», ανέφερε, επισημαίνοντας πως το Ιράν διαθέτει επίσης την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα μέσα για να αποκαταστήσει γρήγορα ενδεχόμενες ζημιές στις υποδομές του.Στο διπλωματικό πεδίο, ο, σύμβουλος και συνεργάτης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν,υποστήριξε ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής στη Σενζέν της Κίνας ανέδειξε την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Παρασκευή, οσυνέδεσε ευθέως τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Πέμπτης με την ικανότητα της Ουάσινγκτον να διαμορφώσει διεθνείς συμμαχίες εναντίον της Τεχεράνης.«Η σύνοδος της Σενζέν έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην περιοχή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον την επιρροή για να συσπειρώσουν υποστήριξη εναντίον του Ιράν», ανέφερε.Ο Ιρανός αξιωματούχος εξαπέλυσε παράλληλα προσωπική επίθεση εναντίον του Αμερικανού προέδρουυποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα αποτελέσματα που επιδίωκε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα. «Ο Τραμπ έφτασε στην Κίνα με μια χούφτα κενές υποσχέσεις και έφυγε με άδεια χέρια, με μια ανακοίνωση που ήταν δυσμενής για τον ίδιο», έγραψε.έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ασφάλεια του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου που συνδέει τον Κόλπο με τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Όπως τόνισε, η ασφάλεια της συγκεκριμένης περιοχής αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν.Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη υποστήριξε ότι η διασφάλιση της σταθερότητας στον Κόλπο και σταθα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τις «επτά θεμελιώδεις προϋποθέσεις» που έχει θέσει η Ισλαμική Δημοκρατία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.Δεν παρέθεσε, ωστόσο, στην ανάρτησή του αναλυτικά το περιεχόμενο αυτών των επτά προϋποθέσεων.