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Η Μαρίν Λεπέν συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και επανέλαβε ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος, το Παρίσι δε θα ενισχύει οικονομικά τη χώρα του
Η Μαρίν Λεπέν συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και επανέλαβε ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος, το Παρίσι δε θα ενισχύει οικονομικά τη χώρα του
Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Γαλλία μέχρι σήμερα, κυρίως σε ό,τι αφορά το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ» που χορηγήθηκε στο Κίεβο από την ΕΕ
Συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στο Παρίσι είχε σήμερα η Μαρίν Λεπέν, κατά την οποία η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς επανέλαβε ότι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας της «δεν θα επιτρέπει πλέον την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας τους επόμενους μήνες», σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός της.
Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Γαλλία μέχρι σήμερα, κυρίως σε ό,τι αφορά το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ» που χορηγήθηκε στο Κίεβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Λεπέν ζήτησε επίσης από τον πρεσβευτή της Ουκρανίας να διαβιβάσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι διατεθειμένη να συναντηθεί μαζί του στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Γαλλία μέχρι σήμερα, κυρίως σε ό,τι αφορά το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ» που χορηγήθηκε στο Κίεβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Présidentielle 2027: Marine Le Pen affirme que la France "continuerait à soutenir l'Ukraine" si elle est élue, mais que Paris ne pourra "plus aider financièrement" https://t.co/WjiQ80BE49— BFM (@BFMTV) November 16, 2026
Η Λεπέν ζήτησε επίσης από τον πρεσβευτή της Ουκρανίας να διαβιβάσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι διατεθειμένη να συναντηθεί μαζί του στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι, αναφέρει η ανακοίνωση.
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