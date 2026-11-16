«Θα τους ρωτήσω ό,τι θέλω»: Ο Τραμπ απέφυγε να πει αν θα ζητήσει από Κίνα και Ρωσία να σταματήσουν να εισάγουν ιρανικό πετρέλαιο
«Θα τους ρωτήσω ό,τι θέλω»: Ο Τραμπ απέφυγε να πει αν θα ζητήσει από Κίνα και Ρωσία να σταματήσουν να εισάγουν ιρανικό πετρέλαιο
Ερωτηθείς από το CBS News εάν προτίθεται να ζητήσει από τους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν να διακόψουν τις αγορές πετρελαίου από το Ιράν, ενόψει της τριμερούς συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση
Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο να θέσει στους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας το ζήτημα των αγορών ιρανικού πετρελαίου, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει εάν σκοπεύει να τους ζητήσει να σταματήσουν τις συγκεκριμένες εισαγωγές, ενόψει της τριμερούς συνόδου στη Σεντζέν.
Ερωτηθείς από το CBS News εάν προτίθεται να ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διακόψουν τις αγορές πετρελαίου από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.
«Θα τους ζητήσω ό,τι θέλω να τους ζητήσω», περιορίστηκε να δηλώσει ο Τραμπ, χωρίς να αποκαλύψει εάν το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβάνεται στην ατζέντα των επαφών του με τους δύο ηγέτες.
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Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε εάν σχεδιάζει να διατυπώσει σχετικό αίτημα ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να χειριστεί το θέμα στις συνομιλίες του με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας.
Έτσι, παρά τη σχετική ερώτηση, παραμένει ανοιχτό εάν οι αγορές πετρελαίου από το Ιράν θα αποτελέσουν αντικείμενο των επόμενων επαφών του Αμερικανού προέδρου με τους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.
Την ίδια ώρα, κάτω από το όριο των 6 δολαρίων ανά γαλόνι υποχώρησε η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά από τις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν πτώση από τα υψηλά επίπεδα του Οκτωβρίου, με την τιμή του Μπρεντ να διαμορφώνεται στα 95$ το βαρέλι.
Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 5,99 δολάρια ανά γαλόνι, σε μια εξέλιξη που συνδέεται με τη σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και τις εκτιμήσεις για δημιουργία πλεονάσματος στην παγκόσμια αγορά.
Η υποχώρηση των τιμών του αργού από τα υψηλά του Οκτωβρίου αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της διεθνούς προσφοράς πετρελαίου.
Παράλληλα, οι προβλέψεις για παγκόσμιο πλεόνασμα ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η προσφορά θα μπορούσε να υπερβεί τη ζήτηση, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στις διεθνείς τιμές.
Ερωτηθείς από το CBS News εάν προτίθεται να ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διακόψουν τις αγορές πετρελαίου από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.
«Θα τους ζητήσω ό,τι θέλω να τους ζητήσω», περιορίστηκε να δηλώσει ο Τραμπ, χωρίς να αποκαλύψει εάν το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβάνεται στην ατζέντα των επαφών του με τους δύο ηγέτες.
Δείτε βίντεο
President Trump declined to say whether he plans to ask Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin to stop buying oil from Iran. “I’ll ask them what I want to ask them,” Trump told CBS News’ @edokeefe. https://t.co/kVplqC7OcR— CBS News (@CBSNews) November 16, 2026
Χωρίς σαφή δέσμευση για το ιρανικό πετρέλαιοΗ τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου αφήνει αδιευκρίνιστο κατά πόσο η Ουάσινγκτον προτίθεται να επιδιώξει τον περιορισμό των αγορών ιρανικού πετρελαίου μέσω απευθείας συνεννοήσεων με το Πεκίνο και τη Μόσχα.
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε εάν σχεδιάζει να διατυπώσει σχετικό αίτημα ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να χειριστεί το θέμα στις συνομιλίες του με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας.
Έτσι, παρά τη σχετική ερώτηση, παραμένει ανοιχτό εάν οι αγορές πετρελαίου από το Ιράν θα αποτελέσουν αντικείμενο των επόμενων επαφών του Αμερικανού προέδρου με τους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.
Την ίδια ώρα, κάτω από το όριο των 6 δολαρίων ανά γαλόνι υποχώρησε η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά από τις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου καταγράφουν πτώση από τα υψηλά επίπεδα του Οκτωβρίου, με την τιμή του Μπρεντ να διαμορφώνεται στα 95$ το βαρέλι.
Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 5,99 δολάρια ανά γαλόνι, σε μια εξέλιξη που συνδέεται με τη σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και τις εκτιμήσεις για δημιουργία πλεονάσματος στην παγκόσμια αγορά.
Η υποχώρηση των τιμών του αργού από τα υψηλά του Οκτωβρίου αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της διεθνούς προσφοράς πετρελαίου.
Η ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή
Παράλληλα, οι προβλέψεις για παγκόσμιο πλεόνασμα ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η προσφορά θα μπορούσε να υπερβεί τη ζήτηση, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στις διεθνείς τιμές.
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