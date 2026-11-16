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Ανήλικος πυροβόλησε και σκότωσε με καραμπίνα 51χρονη οικιακή βοηθό στη Νότια Αφρική, άγνωστα τα κίνητρα
Ανήλικος πυροβόλησε και σκότωσε με καραμπίνα 51χρονη οικιακή βοηθό στη Νότια Αφρική, άγνωστα τα κίνητρα
Της χτύπησε την πόρτα του δωματίου στις 05:50 το πρωί και όταν του άνοιξε την πυροβόλησε
Σοκ προκαλεί στη Νότια Αφρική η υπόθεση της δολοφονίας μιας 51χρονης οικιακής εργαζόμενης σε φάρμα στην περιοχή Μπάρμπερτον, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα, με βασικό ύποπτο έναν 14χρονο, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε με καραμπίνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 05:50 το πρωί. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η γυναίκα κοιμόταν σε ένα εξωτερικό δωμάτιο του σπιτιού, όταν ο ανήλικος φέρεται να χτύπησε την πόρτα της.
Όταν εκείνη άνοιξε, ο 14χρονος φέρεται να την πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν μια καραμπίνα, η οποία ανήκε στον θείο του 14χρονου. Μάλιστα, ο ανήλικος ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία για το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ το όπλο κατασχέθηκε και αποτελεί μέρος της έρευνας.
Ωστόσο, βάσει του νόμου περί Δικαιοσύνης Ανηλίκων της Νότιας Αφρικής ο 14χρονος αφέθηκε στη συνέχεια στην επιμέλεια των γονέων του.
Παράλληλα, οι αρχές σχημάτισαν ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του θείου του ανηλίκου, καθώς το όπλο ήταν δικό του. Η υπόθεση αφορά πλημμελή φύλαξη και διαχείριση πυροβόλου όπλου.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία Μπουμαλάνγκα, αντιστράτηγος Απαφία Μοντίσε, υπογράμμισε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί διεξοδικά, επισημαίνοντας την ευθύνη των ιδιοκτητών όπλων να διασφαλίζουν ότι αυτά φυλάσσονται σύμφωνα με τον νόμο.
Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 05:50 το πρωί. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η γυναίκα κοιμόταν σε ένα εξωτερικό δωμάτιο του σπιτιού, όταν ο ανήλικος φέρεται να χτύπησε την πόρτα της.
Όταν εκείνη άνοιξε, ο 14χρονος φέρεται να την πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν μια καραμπίνα, η οποία ανήκε στον θείο του 14χρονου. Μάλιστα, ο ανήλικος ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία για το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ το όπλο κατασχέθηκε και αποτελεί μέρος της έρευνας.
Ωστόσο, βάσει του νόμου περί Δικαιοσύνης Ανηλίκων της Νότιας Αφρικής ο 14χρονος αφέθηκε στη συνέχεια στην επιμέλεια των γονέων του.
Παράλληλα, οι αρχές σχημάτισαν ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του θείου του ανηλίκου, καθώς το όπλο ήταν δικό του. Η υπόθεση αφορά πλημμελή φύλαξη και διαχείριση πυροβόλου όπλου.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία Μπουμαλάνγκα, αντιστράτηγος Απαφία Μοντίσε, υπογράμμισε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί διεξοδικά, επισημαίνοντας την ευθύνη των ιδιοκτητών όπλων να διασφαλίζουν ότι αυτά φυλάσσονται σύμφωνα με τον νόμο.
Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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