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Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης μαθήτριας σε σχολείο της Λισαβόνας: Την κλωτσούσαν και τη χτυπούσαν με σκούπα, δείτε βίντεο
Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης μαθήτριας σε σχολείο της Λισαβόνας: Την κλωτσούσαν και τη χτυπούσαν με σκούπα, δείτε βίντεο
Η 13χρονη δέχθηκε επίθεση με σκούπα και στη συνέχεια γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πλευρά και στο κεφάλι
Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, όταν δύο μαθητές επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα σε 13χρονη συμμαθήτριά τους, μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων παιδιών. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Maria, όπου νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση.
Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο σχολείο Escola Básica 2,3 Delfim Santos, στην περιοχή Σάο Ντομίνγκος ντε Μπενφίκα. Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση είναι ότι η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο.
Στις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφεται αρχικά μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση. Οι δύο μαθητές χτυπούν την κοπέλα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο, ενώ χρησιμοποιούν και μια σκούπα.
Όλα ξεκίνησαν μετά από διαφωνία της 13χρονης με μία συμμαθήτριά της. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα με σκούπα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, όπου ένας 15χρονος μαθητής την κλώτσησε και τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.
Από την επίθεση υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά και στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση της υγείας της δεν έχει διευκρινιστεί.
Η αστυνομία (PSP) που έφτασε στο σχολείο και πήρε καταθέσεις από την 13χρονη, τους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση και αυτόπτες μάρτυρες.
Οι δύο μαθητές που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την επίθεση τέθηκαν σε αναστολή φοίτησης. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σχολείο, έχοντας προηγουμένως εκτίσει ποινή αποβολής για άλλο περιστατικό.
Το βίντεο της επίθεσης καταγράφηκε από μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε, προκαλώντας αντιδράσεις στην πορτογαλική κοινή γνώμη.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία της Πορτογαλίας.
Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο σχολείο Escola Básica 2,3 Delfim Santos, στην περιοχή Σάο Ντομίνγκος ντε Μπενφίκα. Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση είναι ότι η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο.
Στις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφεται αρχικά μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση. Οι δύο μαθητές χτυπούν την κοπέλα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο, ενώ χρησιμοποιούν και μια σκούπα.
Όλα ξεκίνησαν μετά από διαφωνία της 13χρονης με μία συμμαθήτριά της. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα με σκούπα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, όπου ένας 15χρονος μαθητής την κλώτσησε και τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.
Από την επίθεση υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά και στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση της υγείας της δεν έχει διευκρινιστεί.
Η αστυνομία (PSP) που έφτασε στο σχολείο και πήρε καταθέσεις από την 13χρονη, τους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση και αυτόπτες μάρτυρες.
Οι δύο μαθητές που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την επίθεση τέθηκαν σε αναστολή φοίτησης. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σχολείο, έχοντας προηγουμένως εκτίσει ποινή αποβολής για άλλο περιστατικό.
Το βίντεο της επίθεσης καταγράφηκε από μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε, προκαλώντας αντιδράσεις στην πορτογαλική κοινή γνώμη.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία της Πορτογαλίας.
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