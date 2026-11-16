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«Ο Πούτιν υποχωρεί απέναντι στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους
«Ο Πούτιν υποχωρεί απέναντι στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους
«Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρός, ειλικρινά», πρόσθεσε αναφερόμενος στη στάση του Ρώσου προέδρου
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «υποχωρεί» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
«Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρός, ειλικρινά», πρόσθεσε.
«Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σκληρός, ειλικρινά», πρόσθεσε.
President Trump on Ukraine: Putin is backing down a little bit on Ukraine. He could be a lot tougher, frankly, he is backing down. https://t.co/h5ZOIepmvj— World Source News (@Worldsource24) November 16, 2026
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