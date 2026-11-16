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Εμπορικό πλοίο με σιτάρι βυθίστηκε στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, διασώθηκε με ελικόπτερο το πλήρωμα, δείτε βίντεο
Εμπορικό πλοίο με σιτάρι βυθίστηκε στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, διασώθηκε με ελικόπτερο το πλήρωμα, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο γιατί βυθίστηκε το πλοίο - Η Βουλγαρία έλαβε σήμα κινδύνου ότι ένα πλοίο υπό σημαία Σομαλίας που έπλεε από τη Ρουμανία προς την Αίγυπτο, βυθιζόταν ανοικτά του ακρωτηρίου Καλιάκρα
Η Βουλγαρία διέσωσε με ασφάλεια τα 12 μέλη του πληρώματος ενός εμπορικού πλοίου, που μετέφερε 3.000 μετρικούς τόνους σιταριού και βυθίστηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας σήμερα (16/11).
Στη συνέχει ένα ελικόπτερο περισυνέλεξε και τα 12 μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν επί του πλοίου, τα οποία όπως ανέφερε το υπουργείο βρίσκονται σε καλή κατάσταση
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία του συμβάντος.
Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια των θανατηφόρων επιθέσεων με drones εναντίον πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τις τελευταίες εβδομάδες, τις οποίες οι αναλυτές έχουν συνδέσει με τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η Βουλγαρία έλαβε σήμα κινδύνου νωρίς τη Δευτέρα, το οποίο ανέφερε ότι το πλοίο υπό σημαία Σομαλίας, το οποίο έπλεε από τη Ρουμανία προς την Αίγυπτο, βυθιζόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια ανοικτά του ακρωτηρίου Καλιάκρα.
🇧🇬 The Somali-flagged cargo ship BETUL 8 has sunk in Bulgaria’s exclusive economic zone in the Black Sea The vessel was carrying bulk wheat. All 12 sailors on board, eight Turkish citizens and four Azerbaijani nationals, abandoned the ship in liferafts and were safely recovered. Bulgaria’s Ministry of Transport has not yet confirmed the cause of the sinking.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026
Στη συνέχει ένα ελικόπτερο περισυνέλεξε και τα 12 μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν επί του πλοίου, τα οποία όπως ανέφερε το υπουργείο βρίσκονται σε καλή κατάσταση
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία του συμβάντος.
Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια των θανατηφόρων επιθέσεων με drones εναντίον πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τις τελευταίες εβδομάδες, τις οποίες οι αναλυτές έχουν συνδέσει με τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.
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