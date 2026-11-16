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PP και Vox εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε τρεις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία, κερδίζει έδαφος ο Σάντσεθ
PP και Vox εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε τρεις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία, κερδίζει έδαφος ο Σάντσεθ
Οι δημοσκοπήσεις είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας την περασμένη εβδομάδα, η οποία επικεντρώθηκε στο κόστος στέγασης, τη μετανάστευση, τη διαφθορά και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του περασμένου μήνα
Το ισπανικό συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox θα μπορούσαν θα εξασφαλίσουν μαζί κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα, αν και οι Σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ κέρδισαν έδαφος.
Οι δημοσκοπήσεις είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας την περασμένη εβδομάδα, η οποία επικεντρώθηκε στο κόστος στέγασης, τη μετανάστευση, τη διαφθορά και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του περασμένου μήνα.
Δημοσκόπηση της 40db για την El Pais έδειξε το ποσοστό των Σοσιαλιστών να αυξάνεται στο 30,3% από το 29,9%, ξεπερνώντας το όριο του 30% για πρώτη φορά σε αυτή τη μέτρηση από τις εκλογές του 2023. Το PP, με ποσοστό 31,5% και το Vox, με 18%, θα εξασφάλιζαν μαζί πάνω από 190 έδρες από τις 350 στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου, κάτι που συνιστά πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
Γκάλοπ της NC Report για τη La Razon προέβλεψε 201 με 205 έδρες για το PP και το Vox μαζί και 102 με 104 για τους Σοσιαλιστές, η στήριξη προς τους οποίους αυξήθηκε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 26,1%.
Δημοσκόπηση της IMOP για την El Confidencial έδειξε ότι η στήριξη για τους Σοσιαλιστές αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με μία εβδομάδα νωρίτερα στο 26,9%, με το δεξιό μπλοκ να κερδίζει 194 έδρες έναντι 109 για τους Σοσιαλιστές. Ο Σάντσεθ δυσκολεύεται να προσελκύσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της αριστερής πτέρυγας παρά το ότι χαρακτηρίζει την προοπτική μιας κυβέρνησης PP-Vox απειλή στα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.
Η δημοσκόπηση της κρατικής CIS συνεχίζει να παραμένει αυτή που κάνει τη διαφορά. Την περασμένη εβδομάδα κατέγραψε 134 με 143 έδρες για τους Σοσιαλιστές έναντι 155 με 171 για το PP και το Vox, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Σάντσεθ θα μπορούσε να διατηρήσει την εξουσία μέσω ενός ευρύτερου συνασπισμού της αριστερής παράταξης.
Οι δημοσκοπήσεις είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας την περασμένη εβδομάδα, η οποία επικεντρώθηκε στο κόστος στέγασης, τη μετανάστευση, τη διαφθορά και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του περασμένου μήνα.
Δημοσκόπηση της 40db για την El Pais έδειξε το ποσοστό των Σοσιαλιστών να αυξάνεται στο 30,3% από το 29,9%, ξεπερνώντας το όριο του 30% για πρώτη φορά σε αυτή τη μέτρηση από τις εκλογές του 2023. Το PP, με ποσοστό 31,5% και το Vox, με 18%, θα εξασφάλιζαν μαζί πάνω από 190 έδρες από τις 350 στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου, κάτι που συνιστά πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
Γκάλοπ της NC Report για τη La Razon προέβλεψε 201 με 205 έδρες για το PP και το Vox μαζί και 102 με 104 για τους Σοσιαλιστές, η στήριξη προς τους οποίους αυξήθηκε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 26,1%.
Δημοσκόπηση της IMOP για την El Confidencial έδειξε ότι η στήριξη για τους Σοσιαλιστές αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με μία εβδομάδα νωρίτερα στο 26,9%, με το δεξιό μπλοκ να κερδίζει 194 έδρες έναντι 109 για τους Σοσιαλιστές. Ο Σάντσεθ δυσκολεύεται να προσελκύσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της αριστερής πτέρυγας παρά το ότι χαρακτηρίζει την προοπτική μιας κυβέρνησης PP-Vox απειλή στα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.
Η δημοσκόπηση της κρατικής CIS συνεχίζει να παραμένει αυτή που κάνει τη διαφορά. Την περασμένη εβδομάδα κατέγραψε 134 με 143 έδρες για τους Σοσιαλιστές έναντι 155 με 171 για το PP και το Vox, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Σάντσεθ θα μπορούσε να διατηρήσει την εξουσία μέσω ενός ευρύτερου συνασπισμού της αριστερής παράταξης.
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