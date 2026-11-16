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Συνελήφθησαν τρεις έφηβοι στην Πολωνία για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση
Συνελήφθησαν τρεις έφηβοι στην Πολωνία για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση
Οι ύποπτοι ηλικίας 16 και 17 ετών είχαν διασυνδέσεις με ένα διεθνές νεοναζιστικό κίνημα
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Πολωνίας (ABW) συνέλαβε τρεις εφήβους που θεωρούνται ύποπτοι ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση, έγραψε σήμερα στο Χ ο Τόμας Σιμονιάκ, ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για τις ειδικές υπηρεσίες.
Οι ύποπτοι -ένας 16χρονος και δύο 17χρονοι- είχαν διασυνδέσεις με ένα διεθνές νεοναζιστικό κίνημα, δήλωσε ο Σιμονιάκ.
Οι ερευνητές απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε ευρήματα που αφορούσαν τους δύο 17χρονους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν ανταλλάξει πληροφορίες μέσω εφαρμογών διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων σχετικά με αυτοσχέδια εκρηκτικά, αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και πυροτεχνικά υλικά που προορίζονταν για χρήση σε τρομοκρατική επίθεση.
Οι συλλήψεις έπονται της πρόσφατης επίθεσης νεαρού ενόπλου που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο ένοπλος πιθανόν να είχε εμπνευστεί από ακροδεξιά ιδεολογία παρότι η εθνικιστική αντιπολίτευση απέρριψε κάθε πιθανή σχέση.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας σε χώρο που χρησιμοποιούσε ένας από τους υπόπτους, αξιωματούχοι της ABW κατέσχεσαν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών.
Δικαστήριο διέταξε την προσωρινή κράτηση των δύο 17χρονων και τον εγκλεισμό του 16χρονου σε σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να ταυτοποιήσει ή να επικοινωνήσει με τους νομικούς εκπροσώπους των υπόπτων.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και οι εισαγγελείς εργάζονται για τον εντοπισμό άλλων προσώπων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της ομάδας, καθώς και για να διακριβώσουν το πλήρες εύρος των εγκληματικών ενεργειών που είχαν σχεδιαστεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Εισαγγελία στο Γκντανσκ.
Οι ύποπτοι -ένας 16χρονος και δύο 17χρονοι- είχαν διασυνδέσεις με ένα διεθνές νεοναζιστικό κίνημα, δήλωσε ο Σιμονιάκ.
Οι ερευνητές απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε ευρήματα που αφορούσαν τους δύο 17χρονους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν ανταλλάξει πληροφορίες μέσω εφαρμογών διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων σχετικά με αυτοσχέδια εκρηκτικά, αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και πυροτεχνικά υλικά που προορίζονταν για χρήση σε τρομοκρατική επίθεση.
Οι συλλήψεις έπονται της πρόσφατης επίθεσης νεαρού ενόπλου που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο ένοπλος πιθανόν να είχε εμπνευστεί από ακροδεξιά ιδεολογία παρότι η εθνικιστική αντιπολίτευση απέρριψε κάθε πιθανή σχέση.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας σε χώρο που χρησιμοποιούσε ένας από τους υπόπτους, αξιωματούχοι της ABW κατέσχεσαν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών.
Δικαστήριο διέταξε την προσωρινή κράτηση των δύο 17χρονων και τον εγκλεισμό του 16χρονου σε σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να ταυτοποιήσει ή να επικοινωνήσει με τους νομικούς εκπροσώπους των υπόπτων.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και οι εισαγγελείς εργάζονται για τον εντοπισμό άλλων προσώπων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της ομάδας, καθώς και για να διακριβώσουν το πλήρες εύρος των εγκληματικών ενεργειών που είχαν σχεδιαστεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Εισαγγελία στο Γκντανσκ.
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