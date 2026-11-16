Αξιωματικός που επέζησε της επίθεσης καταγγέλλει ότι η βάση δεν διέθετε προστασία από drones, γιατρό ή οργανωμένο σταθμό πρώτων βοηθειών - «Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την προστασία», φέρεται να του απάντησε στρατηγός - Παρέμβαση στο Κογκρέσο για την απόδοση ευθυνών

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί καταγγελία αξιωματικού του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με την οποία το Πεντάγωνο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ανεπαρκή προστασία στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ, προτού ιρανικό drone πλήξει το κέντρο επιχειρήσεων που εδρεύει εκεί και σκοτώσει έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς.



Η επίθεση σημειώθηκε την 1η Μαρτίου, τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης «Epic Fury» των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο αξιωματικός, ο οποίος επέζησε, υποστηρίζει ότι είχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι ακόμη και σε ανώτατα στελέχη της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης, χωρίς ωστόσο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.



Η καταγγελία διαβιβάστηκε την Παρασκευή στις Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τον ταγματάρχη Στίβεν Ράμσμποτομ, ο οποίος επέζησε της επίθεσης και μίλησε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής.



Ο Αμερικανός αξιωματικός έκανε λόγο για «τακτική αποτυχία του στρατού, της ηγεσίας μας και δική μου, μέχρι και το επίπεδο στο οποίο βρισκόμουν εγώ», αναγνωρίζοντας ότι η ευθύνη για την ανεπαρκή προστασία της εγκατάστασης εκτείνεται σε ολόκληρη τη στρατιωτική ιεραρχία.







Η επίθεση της 1ης Μαρτίου είχε στόχο ένα κέντρο τακτικών επιχειρήσεων στο λιμάνι Σουάιμπα του Κουβέιτ και στοίχισε τη ζωή σε έξι στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Τα θύματα ήταν ο 35χρονος λοχαγός της Εφεδρείας Κόντι Κορκ, ο 42χρονος αρχιλοχίας Νόα Τίτζενς, η 39χρονη αρχιλοχίας Νικόλ Έιμορ, ο 20χρονος λοχίας Ντέκλαν Κόαντι, ο 45χρονος ταγματάρχης Τζέφρι Ο'Μπράιεν και ο 54χρονος ανθυπασπιστής Ρόμπερτ Μαρζάν.



«Είχαμε προστασία από παγιδευμένα αυτοκίνητα, όχι από εναέριες επιθέσεις» Ο Ράμσμποτομ, ο οποίος υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρήσεων της 103ης Διοίκησης Υποστήριξης της Εφεδρείας του αμερικανικού στρατού, υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις στο λιμάνι Σουάιμπα δεν διέθεταν κατάλληλα συστήματα προστασίας από εναέριες απειλές.



«Ήμασταν εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε παγιδευμένα αυτοκίνητα και παρόμοιες απειλές. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί που να έχει σχεδιαστεί για την προστασία από εναέρια επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στην καταγγελία του επισημαίνει επίσης ότι η εγκατάσταση «δεν διέθετε γιατρό, μόνιμο σταθμό παροχής πρώτων βοηθειών και είχε μόνο ένα ασθενοφόρο», ενώ, όπως υποστηρίζει, είχε μεταφέρει τις ανησυχίες του μέχρι και στον υποστράτηγο Τζον Χίνσον, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επιμελητεία της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).



«Το έθεσα δύο φορές σε διάφορες συσκέψεις, λέγοντας ουσιαστικά: "Δεν βλέπω πώς είμαστε προστατευμένοι εδώ"», δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes», προσθέτοντας πως η απάντηση που έλαβε από τον Χίνσον ήταν: «Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για την προστασία».







Ζήτησαν σύστημα αντιμετώπισης drones, αλλά δεν έφτασε ποτέ Ο αξιωματικός αποκάλυψε ακόμη ότι οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης είχαν ζητήσει την αποστολή συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Όπως ανέφερε, τους είχε δοθεί η απάντηση ότι το Πεντάγωνο θα επιχειρούσε να τους αποστείλει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. «Δεν έφτασε ποτέ στη Σουάιμπα», κατήγγειλε και πρόσθεσε: «Και δεν γνωρίζουμε αν είχε καν παραγγελθεί ή ζητηθεί επίσημα».



Τι είχε δηλώσει ο Χέγκσεθ μετά την επίθεση Την επομένη της επίθεσης, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει ότι το κέντρο επιχειρήσεων στο λιμάνι Σουάιμπα διέθετε την απαραίτητη προστασία.



«Κάθε τόσο μπορεί, δυστυχώς, να υπάρξει κάποιο από αυτά που αποκαλούμε "squirter", ένα όπλο δηλαδή που καταφέρνει να διαπεράσει την άμυνα», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως «και στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτυχε να πλήξει ένα οχυρωμένο κέντρο τακτικών επιχειρήσεων. Αλλά πρόκειται για ισχυρά όπλα».



Η αντίδραση του Πενταγώνου: «Είχαμε λάβει κάθε δυνατό μέτρο» Το Πεντάγωνο δεν προχώρησε άμεσα σε κάποια τοποθέτηση σχετικά με τη νέα καταγγελία του αξιωματικού.



Ωστόσο, δύο ημέρες μετά την επίθεση, ο εκπρόσωπός του, Σον Πάρνελ, είχε αντικρούσει δημοσιεύματα που περιέγραφαν το κέντρο επιχειρήσεων ως «αυτοσχέδιο χώρο γραφείων».



«Αυτό το "ρεπορτάζ" του CBS δεν είναι αληθές», είχε γράψει στις 3 Μαρτίου στην πλατφόρμα Χ. τονίζοντας ακόμη πως «ένα Κέντρο Τακτικών Επιχειρήσεων δεν είναι ένας "αυτοσχέδιος χώρος γραφείων". Η ασφαλής εγκατάσταση ήταν οχυρωμένη με τοίχους ύψους έξι ποδιών», αναφερόμενος σε προστατευτικούς τοίχους ύψους περίπου 1,8 μέτρων.



Ο Πάρνελ είχε επιμείνει ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων.



«Έχει ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των στρατευμάτων μας, σε κάθε επίπεδο», είχε αναφέρει. «Το υπουργείο είναι προετοιμασμένο για αυτή τη σύγκρουση και έχει ενισχύσει την άμυνά μας. Έχουμε απομακρύνει σημαντικό αριθμό στρατιωτών μας από τα σημεία υψηλού κινδύνου και θα προστατεύουμε πάντοτε τις βάσεις και το προσωπικό μας από ένα σημαντικά αποδυναμωμένο Ιράν», είχε προσθέσει.



Παρέμβαση στη Γερουσία: Ζητούνται εξηγήσεις από τον Χέγκσεθ Οι καταγγελίες προκάλεσαν πολιτική αντίδραση στην Ουάσινγκτον, με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή του Κονέκτικατ Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ να ζητά επίσημες εξηγήσεις από τον υπουργό Άμυνας.



Ο Μπλούμενθαλ, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει την προεδρία της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών της Γερουσίας, απέστειλε την Κυριακή επιστολή στον Χέγκσεθ, απαιτώντας να πραγματοποιηθεί απόρρητη ενημέρωση και να παρουσιαστούν όλες οι αξιολογήσεις ασφαλείας που είχαν πραγματοποιηθεί για τη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ.



Στην επιστολή του ζητά να παρασχεθούν λεπτομέρειες σχετικά με «όλες τις αξιολογήσεις προστασίας των δυνάμεων», προκειμένου να διαπιστωθεί ποια μέτρα είχαν προβλεφθεί πριν από την επίθεση και εάν οι σχετικές προειδοποιήσεις είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς. «Οι οικογένειες των έξι πεσόντων στρατιωτικών, οι τραυματίες που επέζησαν και ο αμερικανικός λαός αξίζουν διαφάνεια και λογοδοσία», ανέφερε ο γερουσιαστής.