Προφυλακίστηκε ένας από τους τέσσερις δράστες της διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου
Προφυλακίστηκε ένας από τους τέσσερις δράστες της διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου
Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα (16/11) οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Ναυπάκτου.
Οι δύο είχαν συλληφθεί έπειτα από συνεργασία του αστυνομικού τμήματος Ναυπάκτου με αστυνομικές αρχές της Αθήνας, ενώ ακόμη δύο άτομα παρουσιάστηκαν σήμερα οικειοθελώς, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους στο περιστατικό, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Μετά την απολογητική διαδικασία, ο ένας από τους τέσσερις κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ανάμεσα στους τρεις μια γυναίκα.
Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11), οι διαρρήκτες έφτασαν με ένα κλεμμένο ΙΧ στη λεωφόρο Αθηνών, το στάθμευσαν έξω από το κοσμηματοπωλείο και έκοψαν το ρολό της τζαμαρίας με ένα κόφτη. Στη συνέχεια, πήραν ένα πυροσβεστήρα και έσπασαν τη βιτρίνα και αφού μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος άρχισαν να αδειάζουν τα κοσμήματα από τις προθήκες αρπάζοντας κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Κατόπιν κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο και στη διαδρομή εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε ένα χωράφι βάζοντάς του φωτιά ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.
Οι δύο είχαν συλληφθεί έπειτα από συνεργασία του αστυνομικού τμήματος Ναυπάκτου με αστυνομικές αρχές της Αθήνας, ενώ ακόμη δύο άτομα παρουσιάστηκαν σήμερα οικειοθελώς, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους στο περιστατικό, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Μετά την απολογητική διαδικασία, ο ένας από τους τέσσερις κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ανάμεσα στους τρεις μια γυναίκα.
Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11), οι διαρρήκτες έφτασαν με ένα κλεμμένο ΙΧ στη λεωφόρο Αθηνών, το στάθμευσαν έξω από το κοσμηματοπωλείο και έκοψαν το ρολό της τζαμαρίας με ένα κόφτη. Στη συνέχεια, πήραν ένα πυροσβεστήρα και έσπασαν τη βιτρίνα και αφού μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος άρχισαν να αδειάζουν τα κοσμήματα από τις προθήκες αρπάζοντας κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Κατόπιν κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο και στη διαδρομή εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε ένα χωράφι βάζοντάς του φωτιά ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα