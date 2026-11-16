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Γιαννακόπουλος: Εγώ δεν στηρίζω κανέναν παρά μόνο τον Παναθηναϊκό και την κάθαρση στο μπάσκετ - Τι είπε για Μάνο Παπαδόπουλο
Γιαννακόπουλος: Εγώ δεν στηρίζω κανέναν παρά μόνο τον Παναθηναϊκό και την κάθαρση στο μπάσκετ - Τι είπε για Μάνο Παπαδόπουλο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τις εκλογές της ΕΟΚ μιλώντας και για έναν αχυράνθρωπο που πάει να βάλει για πρόεδρο ο προφυλακιστέος Βαγγέλης Λιόλιος
Θέση για τις εκλογές που έρχονται στην ΕΟΚ στις 20/12 πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ιστορίας του στο Instagram μίλησε για έναν αχυράνθρωπο που ετοιμάζει ο Λιόλιος για τις εκλογές, για τον Μάνο Παπαδόπουλο ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτός στηρίζει μόνο τον ΠΑΟ και την κάθαρση.
Αυτά που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Ο αχυράνθρωπος που πάει να βάλει ο προφυλακιστέος για πρόεδρο στην ΕΟΚ. Θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί εγώ κοιτάζω πάντα το δάσος και όχι το δέντρο. Για ατελείωτα χρέη σε μεγάλη τράπεζα, που μετά από μεγάλη καθυστέρηση έβγαλε στον πλειστηριασμό ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του ανθρώπου που λέγεται ότι θα κατέβει για πρόεδρος της ΕΟΚ, ποιος το πήρε; Μήπως το πήρε ο προφυλακιστέος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ και κρατώντας τον από τα... πάει να τον βάλει στη θέση του προέδρου, στηρίζοντάς τον με όλο το σύστημα;
Επίσης, μήπως αυτός ο συγκεκριμένος υποψήφιος έστελνε μέιλ, λέγοντας πόσο καλό είναι να στηριχθεί ένας άλλος υποψήφιος, πριν λίγες μέρες. Μήπως όταν του ζήτησε κάτι, που προφανέστατα απ’ ότι ακούω του αρνήθηκαν, πήγε και τα πήρε από αλλού; Γιατί το μέιλ υπάρχει.
Στην προσπάθειά του να με πείσει ότι πρέπει να βάλω στην άκρη την πικρία μου για τον Μάνο αλλά και να με πείσει μα τον στηρίξω. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν παρά μόνο τον Παναθηναϊκό και την κάθαρση στο μπάσκετ».
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ιστορίας του στο Instagram μίλησε για έναν αχυράνθρωπο που ετοιμάζει ο Λιόλιος για τις εκλογές, για τον Μάνο Παπαδόπουλο ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτός στηρίζει μόνο τον ΠΑΟ και την κάθαρση.
Αυτά που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Ο αχυράνθρωπος που πάει να βάλει ο προφυλακιστέος για πρόεδρο στην ΕΟΚ. Θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί εγώ κοιτάζω πάντα το δάσος και όχι το δέντρο. Για ατελείωτα χρέη σε μεγάλη τράπεζα, που μετά από μεγάλη καθυστέρηση έβγαλε στον πλειστηριασμό ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του ανθρώπου που λέγεται ότι θα κατέβει για πρόεδρος της ΕΟΚ, ποιος το πήρε; Μήπως το πήρε ο προφυλακιστέος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ και κρατώντας τον από τα... πάει να τον βάλει στη θέση του προέδρου, στηρίζοντάς τον με όλο το σύστημα;
Επίσης, μήπως αυτός ο συγκεκριμένος υποψήφιος έστελνε μέιλ, λέγοντας πόσο καλό είναι να στηριχθεί ένας άλλος υποψήφιος, πριν λίγες μέρες. Μήπως όταν του ζήτησε κάτι, που προφανέστατα απ’ ότι ακούω του αρνήθηκαν, πήγε και τα πήρε από αλλού; Γιατί το μέιλ υπάρχει.
Στην προσπάθειά του να με πείσει ότι πρέπει να βάλω στην άκρη την πικρία μου για τον Μάνο αλλά και να με πείσει μα τον στηρίξω. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν παρά μόνο τον Παναθηναϊκό και την κάθαρση στο μπάσκετ».
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