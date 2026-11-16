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Με νύχια και με δόντια θα υπερασπιστεί η Γαλλία την ευρωπαϊκή ασφάλεια, λέει ο Μπαρό
Με νύχια και με δόντια θα υπερασπιστεί η Γαλλία την ευρωπαϊκή ασφάλεια, λέει ο Μπαρό
«Αν αρχίσουμε να παίρνουμε οδηγίες από τις γειτονικές χώρες, όσο ισχυρές κι αν είναι, όπως η Ρωσία, τότε ολόκληρο το οικοδόμημα που χτίστηκε στα ερείπια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποδυναμώνεται και κινδυνεύει να καταρρεύσει», εξήγησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Η Γαλλία θα υπερασπιστεί «με νύχια και με δόντια» τις μεγάλες αρχές που αποτελούν τα θεμέλια του σημερινού συστήματος της ευρωπαϊκής ασφάλειας απέναντι σε κάθε απόπειρα της Ρωσίας να τα αμφισβητήσει, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Κάθε πρόταση που θα αμφισβητούσε «αυτό που μας επέτρεψε να βγούμε από τον αέναο κύκλο των αδελφοκτόνων πολέμων στην Ευρώπη» θα απορριφθεί, δήλωσε κατηγορηματικά στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Μπαρό στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
«Αν αρχίσουμε να παίρνουμε οδηγίες από τις γειτονικές χώρες, όσο ισχυρές κι αν είναι, όπως η Ρωσία, τότε ολόκληρο το οικοδόμημα που χτίστηκε στα ερείπια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποδυναμώνεται και κινδυνεύει να καταρρεύσει», εξήγησε.
«Λοιπόν, θα υπερασπισθούμε με νύχια και με δόντια και βήμα βήμα τις μεγάλες αρχές στις οποίες είμαστε προσηλωμένοι», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.
Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την επιδίωξη της Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία το θέμα του πλαισίου της ευρωπαϊκής άμυνας, όπως θέλει η Μόσχα, πράγμα που μεταξύ άλλων θα αποδυνάμωνε τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς και τους θεσμούς συλλογικής άμυνας (Ευρωπαϊκή Ενωση, ΝΑΤΟ). Επιμένουν για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.
«Το πρώτο στάδιο, να βάλουν τέλος στον επιθετικό αυτόν αποικιοκρατικό και ιμπεριαλιστικό πόλεμο», είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρί απηχώντας τις θέσεις της συντριπτικής πλειονότητας των ευρωπαίων ομολόγων του.
Κάθε πρόταση που θα αμφισβητούσε «αυτό που μας επέτρεψε να βγούμε από τον αέναο κύκλο των αδελφοκτόνων πολέμων στην Ευρώπη» θα απορριφθεί, δήλωσε κατηγορηματικά στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Μπαρό στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
«Αν αρχίσουμε να παίρνουμε οδηγίες από τις γειτονικές χώρες, όσο ισχυρές κι αν είναι, όπως η Ρωσία, τότε ολόκληρο το οικοδόμημα που χτίστηκε στα ερείπια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποδυναμώνεται και κινδυνεύει να καταρρεύσει», εξήγησε.
«Λοιπόν, θα υπερασπισθούμε με νύχια και με δόντια και βήμα βήμα τις μεγάλες αρχές στις οποίες είμαστε προσηλωμένοι», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.
Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την επιδίωξη της Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία το θέμα του πλαισίου της ευρωπαϊκής άμυνας, όπως θέλει η Μόσχα, πράγμα που μεταξύ άλλων θα αποδυνάμωνε τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς και τους θεσμούς συλλογικής άμυνας (Ευρωπαϊκή Ενωση, ΝΑΤΟ). Επιμένουν για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.
«Το πρώτο στάδιο, να βάλουν τέλος στον επιθετικό αυτόν αποικιοκρατικό και ιμπεριαλιστικό πόλεμο», είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρί απηχώντας τις θέσεις της συντριπτικής πλειονότητας των ευρωπαίων ομολόγων του.
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