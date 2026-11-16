Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Τεράστιος βράχος καταπλάκωσε αυτοκίνητο, σώθηκαν από τύχη οι επιβάτες
Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Τεράστιος βράχος καταπλάκωσε αυτοκίνητο, σώθηκαν από τύχη οι επιβάτες
Η συγκεκριμένη ορεινή διαδρομή θεωρείται επιρρεπής σε κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε ορεινό δρόμο στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που βρισκόταν ακινητοποιημένο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στην περιοχή Λι, κοντά στην τουριστική διαδρομή Λιξιάο. Βίντεο από κάμερα οχήματος που ακολουθούσε καταγράφει τη στιγμή που ο βράχος κατρακυλά από την πλαγιά και προσκρούει με δύναμη στο πίσω μέρος ενός λευκού Peugeot 308.
Από την πρόσκρουση καταστράφηκε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ έσπασε και το πίσω παρμπρίζ. Ο βράχος πέρασε ξυστά από γυναίκα που βρισκόταν δίπλα στο όχημα και αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο, προσπαθώντας να απομακρυνθεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν δύο συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε.
Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό, ενώ η αστυνομία της περιοχής διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο βράχος.
Η συγκεκριμένη ορεινή διαδρομή θεωρείται επιρρεπής σε κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, με τις αρχές να έχουν τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες και να καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στην περιοχή Λι, κοντά στην τουριστική διαδρομή Λιξιάο. Βίντεο από κάμερα οχήματος που ακολουθούσε καταγράφει τη στιγμή που ο βράχος κατρακυλά από την πλαγιά και προσκρούει με δύναμη στο πίσω μέρος ενός λευκού Peugeot 308.
Από την πρόσκρουση καταστράφηκε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ έσπασε και το πίσω παρμπρίζ. Ο βράχος πέρασε ξυστά από γυναίκα που βρισκόταν δίπλα στο όχημα και αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο, προσπαθώντας να απομακρυνθεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν δύο συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε.
Today: A huge rock came crashing down onto the rear of a sedan, narrowly missing a woman in Li County, Sichuan Province, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026
Two family members were reportedly sitting in the back seat at the time.Thankfully, everyone escaped unharmed, with no injuries reported. pic.twitter.com/C6lTncPQqL
Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό, ενώ η αστυνομία της περιοχής διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο βράχος.
Η συγκεκριμένη ορεινή διαδρομή θεωρείται επιρρεπής σε κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, με τις αρχές να έχουν τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες και να καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα