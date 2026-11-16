Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέους κανόνες για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση τους μέσω κέντρων δεδομένων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες στοξν απόηχο του σκανδάλου της Nvidia

Κίνας σε προηγμένα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, επιχειρώντας να κλείσει ένα «παράθυρο» στους υφιστάμενους εξαγωγικούς ελέγχους, που επιτρέπει σε κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία μέσω κέντρων δεδομένων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες.



Σύμφωνα με τους New York Times, οι νέοι κανόνες, που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τις πωλήσεις της Nvidia σε κέντρα δεδομένων του εξωτερικού, ενώ έχουν προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.



Κίνα και την επικείμενη συνάντησή του με τον



Πώς η Κίνα παρακάμπτει τους αμερικανικούς περιορισμούς Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην εφαρμογή νέου κανονισμού, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας της Κίνας να αποκτά πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μέσω κέντρων δεδομένων που βρίσκονται εκτός της κινεζικής επικράτειας.



Ο κανονισμός επιχειρεί να κλείσει, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ένα σημαντικό κενό στο υφιστάμενο καθεστώς εξαγωγικών περιορισμών του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, καθώς οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στις κινεζικές εταιρείες να αγοράζουν τα πλέον προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζουν εταιρείες όπως η Nvidia.







Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να αξιοποιούν την αμερικανική τεχνολογία χωρίς να αποκτούν οι ίδιες την κυριότητα των συγκεκριμένων επεξεργαστών.



Οι νέοι κανόνες και οι χώρες που μπαίνουν στο στόχαστρο Ο νέος κανονισμός προβλέπει περιορισμούς για κέντρα δεδομένων του εξωτερικού που παρέχουν «σημαντικούς όγκους υπολογιστικής ισχύος» σε επιχειρήσεις με έδρα μια μικρή ομάδα χωρών υψηλού κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν.



Κλείσιμο



Η συγκεκριμένη διάταξη θα τεθεί σε ισχύ σε 90 ημέρες και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης, θα «υπονομεύσει» τη δυνατότητα εταιρειών από τις χώρες αυτές να χρησιμοποιούν αμερικανικά τσιπ για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.



Επιπλέον, θα απαιτείται ειδική άδεια για την εξαγωγή προηγμένων τσιπ σε επιχειρήσεις με έδρα την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη ή τη Βραζιλία.



Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι συγκεκριμένες χώρες παρουσιάζουν υψηλότερο από το συνηθισμένο κίνδυνο λαθραίας διακίνησης προηγμένων ημιαγωγών.



Νέους περιορισμούς στην πρόσβαση τηςσε προηγμένα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προωθεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να κλείσει ένα «» στους υφιστάμενους εξαγωγικούς ελέγχους, που επιτρέπει σε κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία μέσω κέντρων δεδομένων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες.Σύμφωνα με τους, οι νέοι κανόνες, που ανακοινώθηκαν τη, ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τις πωλήσεις τηςσε κέντρα δεδομένων του εξωτερικού, ενώ έχουν προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.Η συγκεκριμένη απόφαση λαμβάνεται λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στηνκαι την επικείμενη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ , με τις αμερικανικές αρχές να επιδιώκουν να εμποδίσουν την αξιοποίηση προηγμένης αμερικανικής τεχνολογίας από το Πεκίνο.Η κυβέρνησηανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην εφαρμογή νέου κανονισμού, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας τηςνα αποκτά πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μέσω κέντρων δεδομένων που βρίσκονται εκτός της κινεζικής επικράτειας.Ο κανονισμός επιχειρεί να κλείσει, σύμφωνα με την, ένα σημαντικό κενό στο υφιστάμενο καθεστώς εξαγωγικών περιορισμών του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, καθώς οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στις κινεζικές εταιρείες να αγοράζουν τα πλέον προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζουν εταιρείες όπως ηΩστόσο, όπως επισημαίνεται, κινεζικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπολογιστική ισχύ αυτών των τσιπ, μισθώνοντάς την από κέντρα δεδομένων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε άλλες περιοχές του κόσμου.Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό τηςκαθώς επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες νατην αμερικανική τεχνολογία χωρίς να αποκτούν οι ίδιες την κυριότητα των συγκεκριμένων επεξεργαστών.Ο νέος κανονισμός προβλέπει περιορισμούς για κέντρα δεδομένων του εξωτερικού που παρέχουν «σημαντικούς όγκους υπολογιστικής ισχύος» σε επιχειρήσεις με έδρα μια μικρή ομάδα χωρών υψηλού κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνονται η, ηκαι τοΠαράλληλα, τα κέντρα δεδομένων υποχρεούνται να πραγματοποιούν ελέγχους δέουσας επιμέλειας στους πελάτες τους, προκειμένου να διαπιστώνουν ποιοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.Η συγκεκριμένη διάταξη θα τεθεί σε ισχύ σεκαι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης, θα «» τη δυνατότητα εταιρειών από τις χώρες αυτές να χρησιμοποιούν αμερικανικά τσιπ για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.Επιπλέον, θα απαιτείται ειδική άδεια για την εξαγωγή προηγμένων τσιπ σε επιχειρήσεις με έδρα την, τη, τη, τηνή τηΣύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι συγκεκριμένες χώρες παρουσιάζουν υψηλότερο από το συνηθισμένο κίνδυνο λαθραίας διακίνησης προηγμένων ημιαγωγών.

Η ανακοίνωση των περιορισμών γίνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για οικονομική σύνοδο κορυφής, στο περιθώριο της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.



Η νέα εξέλιξη προκάλεσε έντονες πιέσεις στις μετοχές μεγάλων εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών, μεταξύ των οποίων η Nvidia, η Intel, η Broadcom, η Micron και η AMD, οι οποίες κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας.



Το σκάνδαλο Megaspeed και η υπόθεση που συγκλονίζει τη Nvidia Ένα ζήτημα που μέχρι πρόσφατα απασχολούσε κυρίως ειδικούς στην τεχνολογία και την εθνική ασφάλεια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις αποκαλύψεις για την εταιρεία Megaspeed.



Πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, που ιδρύθηκε από μια γυναίκα, την Άλις Χουάνγκ, η οποία διατηρούσε στο παρελθόν ερωτική σχέση με τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.



Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι η Χουάνγκ, αποτελεί συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών και ερευνούν τη Megaspeed για καταγγελίες που αφορούν λαθραία διακίνηση τσιπ προς την Κίνα. Η υπόθεση έχει μετατρέψει τα κέντρα δεδομένων του εξωτερικού σε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια των ΗΠΑ.



Το υπουργείο Εμπορίου, το οποίο έχει την αρμοδιότητα εποπτείας των σχετικών κανονισμών, έχει έρθει σε σύγκρουση με άλλα μέλη της κυβέρνησης για το εύρος και την αυστηρότητα των νέων περιορισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση της Δευτέρας επισημαίνεται πως ο νέος κανονισμός «συντάχθηκε από και κατόπιν εντολής του υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας», δύο κυβερνητικούς φορείς που έχουν ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων κανόνων.



«Δεν θα επιτρέψουμε την παράκαμψη των περιορισμών μέσω τρίτων χωρών» Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι ο νέος κανονισμός έχει σχεδιαστεί, ώστε να διασφαλίσει πως οι υφιστάμενοι περιορισμοί στην πρόσβαση σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία δεν θα μπορούν να παρακάμπτονται μέσω υπηρεσιών απομακρυσμένης υπολογιστικής ισχύος που παρέχονται από κέντρα δεδομένων τρίτων χωρών.



Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα ρύθμιση θα ευθυγραμμίσει τους κανόνες που διέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε κέντρα δεδομένων με εκείνους που ισχύουν για τη φυσική μεταφορά ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας.



Λίγο πριν από την αποχώρησή της από την εξουσία, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε θεσπίσει παγκόσμιους κανόνες για τις πωλήσεις τσιπ, στους οποίους περιλαμβάνονταν και περιορισμοί στην απομακρυσμένη πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε κέντρα δεδομένων.



Ωστόσο, μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, αξιωματούχοι της νέας κυβέρνησης ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων. Τον Μάιο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην επίσημη κατάργησή τους. Έκτοτε, διάφορα σχέδια επαναφοράς αντίστοιχων περιορισμών είχαν αποκτήσει δυναμική στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά τελικά απορρίπτονταν εξαιτίας των αντιδράσεων.



Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ Όπως γίνεται κατανοητό, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι νέοι περιορισμοί να προκαλέσουν αντίδραση από την Κίνα.



Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί αυτή την εβδομάδα για την Ασία και αναμένεται να φτάσει στην Κίνα την Τετάρτη, όπου θα έχει συναντήσεις με την κινεζική ηγεσία.



Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να περιλαμβάνονται ο πόλεμος στο Ιράν, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και οι εμπορικές σχέσεις.



Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης δημοσιογράφων την Παρασκευή, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει εδώ και καιρό μέτρα για τον περιορισμό της απομακρυσμένης πρόσβασης σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση δεν αναμένει αντίμετρα από την Κίνα ως απάντηση στους νέους κανόνες.



Όπως εξήγησε, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στο κλείσιμο κενών στους υφιστάμενους περιορισμούς, τόσο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου τσιπ όσο και για τον έλεγχο της απομακρυσμένης πρόσβασης σε κέντρα δεδομένων. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κινεζικές αρχές έχουν δηλώσει δημόσια πως δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες λαθρεμπορίου.



Ένας δεύτερος υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετείχε στην ενημέρωση υποστήριξε ότι η υπόθεση της Nvidia δεν πρόκειται να επηρεάσει την επίσκεψη του Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως οι εξαγωγικοί έλεγχοι αποτελούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση με την κινεζική πλευρά.