Τι σημαίνει στην πράξη μια πιο ανταγωνιστική επιχείρηση;

Πώς οι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική