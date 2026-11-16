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Άγριο ξύλο σε ζωντανή πολιτική εκπομπή στην Αρμενία: Δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης ήρθε στα χέρια με φιλοκυβερνητικό αναλυτή, δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε ζωντανή πολιτική εκπομπή στην Αρμενία: Δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης ήρθε στα χέρια με φιλοκυβερνητικό αναλυτή, δείτε βίντεο
Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις και απειλές, προτού σηκωθούν από τις θέσεις τους και αρχίσουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα
Σε ρινγκ μετατράπηκε το στούντιο της κρατικής τηλεόρασης της Αρμενίας, όταν δύο προσκεκλημένοι μια πολιτικής εκπομπής αντάλλαξαν αρχικά προσβολές και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Το επεισόδιο προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ δημοσίευμα της αρμενικής ιστοσελίδας Hraparak φέρνει στο προσκήνιο το παρελθόν των δύο εμπλεκομένων και διατυπώνει καταγγελίες για τις πολιτικές τους διασυνδέσεις.
Πρωταγωνιστές της συμπλοκής ήταν ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραζιάν ο οποίος εκπροσωπούσε την αντιπολίτευση, και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν, που υποστηρίζει τον πρωθυπουργό της χώρας, Νικόλ Πασινιάν.
Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Great Debate», η οποία ήταν αφιερωμένη στην πολιτική ατζέντα των ενωμένων δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και απειλές, προτού σηκωθούν από τις θέσεις τους και αρχίσουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα.
Η σύγκρουση οδήγησε στη διακοπή της εκπομπής, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας για να απομακρυνθούν οι δύο συμμετέχοντες.
Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο του επεισοδίου στις 16 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά το περιστατικό της 15ης Νοεμβρίου. Το συμβάν προκάλεσε την αντίδραση της Επιτροπής Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της Αρμενίας, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για τη μετάδοση προσβολών και σκηνών σωματικής βίας χωρίς μοντάζ.
Πρωταγωνιστές της συμπλοκής ήταν ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραζιάν ο οποίος εκπροσωπούσε την αντιπολίτευση, και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτιούν Μκρτσγιάν, που υποστηρίζει τον πρωθυπουργό της χώρας, Νικόλ Πασινιάν.
Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Great Debate», η οποία ήταν αφιερωμένη στην πολιτική ατζέντα των ενωμένων δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και απειλές, προτού σηκωθούν από τις θέσεις τους και αρχίσουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα.
🇦🇲 A political discussion on Armenian television turned into a fight— Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026
Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. pic.twitter.com/0GoFqrlJHE
Η σύγκρουση οδήγησε στη διακοπή της εκπομπής, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας για να απομακρυνθούν οι δύο συμμετέχοντες.
Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο του επεισοδίου στις 16 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά το περιστατικό της 15ης Νοεμβρίου. Το συμβάν προκάλεσε την αντίδραση της Επιτροπής Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της Αρμενίας, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για τη μετάδοση προσβολών και σκηνών σωματικής βίας χωρίς μοντάζ.
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