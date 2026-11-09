Η βενζίνη «καίει» ακόμα και το Ντουμπάι - Ολοι στα ηλεκτρικά
ΚΟΣΜΟΣ

Η βενζίνη «καίει» ακόμα και το Ντουμπάι - Ολοι στα ηλεκτρικά

Η αμόλυβδη 95 οκτανίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κοστίζει πλέον 73,4% περισσότερο από τον Φεβρουάριο του 2026. Ταξιδέψαμε στο Ντουμπάι και διαπιστώσαμε πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται το γέμισμα ενός μεγάλου SUV, την ώρα που τα ηλεκτρικά έχουν αποκτήσει αισθητή παρουσία στους δρόμους.

Η βενζίνη «καίει» ακόμα και το Ντουμπάι - Ολοι στα ηλεκτρικά

Στο Ντουμπάι έχουμε συνηθίσει να κοιτάζουμε τον όγκο των αυτοκινήτων, τους μεγάλους κινητήρες και την άνεση με την οποία κινούνται τα θηριώδη SUV. Σε αυτό το ταξίδι, όμως, την προσοχή μας τράβηξε κατι που κάποτε ήταν αδιάφορο: ο λογαριασμός του βενζινάδικου.

Η εικόνα των πάμφθηνων καυσίμων, που έκανε έναν Ευρωπαίο επισκέπτη να ζηλεύει κάθε φορά που έβλεπε την αντλία, έχει αλλάξει αισθητά. Οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τις ευρωπαϊκές, αλλά η ανατίμηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, για εκείνον που πληρώνει καθημερινά το γέμισμα.



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