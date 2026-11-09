Αντισημιτισμός στις ΗΠΑ: Πάνω από 6.200 περιστατικά σε έναν χρόνο, φόβος στις εβραϊκές κοινότητες

Οι αυξημένες απειλές, τα μέτρα ασφαλείας στις συναγωγές και ο ρόλος των social media στην εξάπλωση του μίσους

αντισημιτικών περιστατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων, τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά και η διάδοση θεωριών συνωμοσίας και παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής στην Ουάσιγκτον και το Μαϊάμι. Στην αποστολή, την οποία διοργάνωσε το Foreign Press Center, συμμετείχαν 20 δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες. Κατά τη διάρκεια συναντήσεων με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, στελέχη εβραϊκών οργανώσεων, επιζώντες του Ολοκαυτώματος και ακαδημαϊκούς, εξετάστηκαν οι διαστάσεις του αντισημιτισμού στις ΗΠΑ, τα μέτρα προστασίας θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ο ρόλος των πανεπιστημίων, της εκπαίδευσης και των ψηφιακών πλατφορμών στην αντιμετώπιση του φαινομένου.



Σύμφωνα με στοιχεία της Anti-Defamation League (ADL) που παρουσιάστηκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκαν περισσότερα από 6.200 αντισημιτικά περιστατικά κατά το 2025, μεταξύ των οποίων 203 σωματικές επιθέσεις. Η έκταση του φαινομένου έχει οδηγήσει εβραϊκές κοινότητες στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε συναγωγές, σχολεία και άλλους χώρους δραστηριότητάς τους.





Εξάλλου, σύμφωνα με στελέχη της συναγωγής και τον ραβίνο, σημαντικό μέρος των διαθέσιμων οικονομικών πόρων κατευθύνεται πλέον σε μέτρα ασφαλείας, περιορίζοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης άλλων δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα.



Η διεθνής διάσταση





Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγάγει την καταπολέμηση του αντισημιτισμού σε προτεραιότητα σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής της. Περιέγραψε τον αντισημιτισμό ως ένα ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα από τις επιθέσεις εναντίον των εβραϊκών κοινοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να υπερασπιστούν τη θρησκευτική ελευθερία και να αντιμετωπίσουν το μίσος κατά των μειονοτήτων ευρύτερα.



Για τον ίδιο, η πολιτική ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου. «Απαιτούνται πραγματικοί ηγέτες για να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο μίσος», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, αναγνώρισε ότι ούτε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαλλαγμένες από τον αντισημιτισμό.



Κλείσιμο Ελευθερία της έκφρασης και εφαρμογή της νομοθεσίας

Η σχέση μεταξύ της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της έκφρασης και της αντιμετώπισης του αντισημιτισμού αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον.

Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επικυρώθηκε το 1791 ως μέρος της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων, κατοχυρώνει βασικές ατομικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία του λόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκφραση αντισημιτικών απόψεων δεν συνιστά από μόνη της ποινικό αδίκημα, ενώ η δυνατότητα παρέμβασης των αρχών αφορά συμπεριφορές που παραβιάζουν τη νομοθεσία, όπως απειλές, βία, παρενόχληση και παράνομες διακρίσεις.

Η αύξηση τωνστις Ηνωμένες Πολιτείες, η προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων, τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά και η διάδοσηκαι παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής στην Ουάσιγκτον και το Μαϊάμι. Στην αποστολή, την οποία διοργάνωσε το Foreign Press Center, συμμετείχαν 20 δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες. Κατά τη διάρκεια συναντήσεων με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, στελέχη εβραϊκών οργανώσεων, επιζώντες τουκαι ακαδημαϊκούς, εξετάστηκαν οι διαστάσεις του αντισημιτισμού στις ΗΠΑ, τα μέτρα προστασίας θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ο ρόλος των πανεπιστημίων, της εκπαίδευσης και των ψηφιακών πλατφορμών στην αντιμετώπιση του φαινομένου.Σύμφωνα με στοιχεία τηςπου παρουσιάστηκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκαν περισσότερα απόκατά το 2025, μεταξύ των οποίων 203 σωματικές επιθέσεις. Η έκταση του φαινομένου έχει οδηγήσει εβραϊκές κοινότητες στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε συναγωγές, σχολεία και άλλους χώρους δραστηριότητάς τους.Όπως εξήγησε ο Eli Russ, διευθυντής ασφαλείας στη συναγωγή Kesher Israel, στην περιοχή Τζόρτζταουν της Ουάσιγκτον, η αυξημένη ανάγκη προστασίας των μελών της κοινότητας έχει σημαντικές επιχειρησιακές και οικονομικές επιπτώσεις. Ο ίδιος περιέγραψε τον αντισημιτισμό ως απειλή που επηρεάζει πλέον άμεσα την καθημερινότητα των μελών της κοινότητας.Εξάλλου, σύμφωνα με στελέχη της συναγωγής και τον ραβίνο, σημαντικό μέρος των διαθέσιμων οικονομικών πόρων κατευθύνεται πλέον σε μέτρα ασφαλείας, περιορίζοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης άλλων δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα.Την ανάγκη εντονότερης διεθνούς κινητοποίησης απέναντι στον αντισημιτισμό υπογράμμισε ο πρέσβης και ραβίνος Γιεχούντα Καπλούν (Yehuda Kaploun), Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Παρακολούθηση και την Καταπολέμηση του Παγκόσμιου Αντισημιτισμού.Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση τουέχει αναγάγει την καταπολέμηση του αντισημιτισμού σε προτεραιότητα σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής της. Περιέγραψε τον αντισημιτισμό ως ένα ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα από τις επιθέσεις εναντίον των εβραϊκών κοινοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να υπερασπιστούν τη θρησκευτική ελευθερία και να αντιμετωπίσουν το μίσος κατά των μειονοτήτων ευρύτερα.Για τον ίδιο, η πολιτική ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου. «Απαιτούνται πραγματικοί ηγέτες για να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο μίσος», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, αναγνώρισε ότι ούτε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαλλαγμένες από τον αντισημιτισμό.Η σχέση μεταξύ της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της έκφρασης και της αντιμετώπισης του αντισημιτισμού αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον.Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επικυρώθηκε το 1791 ως μέρος της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων, κατοχυρώνει βασικές ατομικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων και την ελευθερία του λόγου.Στο πλαίσιο αυτό, η έκφραση αντισημιτικών απόψεων δεν συνιστά από μόνη της ποινικό αδίκημα, ενώ η δυνατότητα παρέμβασης των αρχών αφορά συμπεριφορές που παραβιάζουν τη νομοθεσία, όπως απειλές, βία, παρενόχληση και παράνομες διακρίσεις.

Τη διάσταση αυτή ανέδειξε η μέχρι πρόσφατα (σ.σ. παραιτήθηκε δύο ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ) επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, Χαρμίτ Ντίλον, επισημαίνοντας ότι η διατύπωση προσβλητικών απόψεων ή η δημοσίευση αμφιλεγόμενων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν οδηγεί αυτομάτως σε ποινική δίωξη.

Όπως ανέφερε, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώνονται απειλές, βίαιες ενέργειες ή διακριτική μεταχείριση, για τις οποίες προβλέπονται συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες.



Θεωρίες συνωμοσίας και ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών

Η διάδοση αντισημιτικών θεωριών συνωμοσίας και παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου αποτέλεσε επίσης, αντικείμενο των συναντήσεων.

Τόσο η Ντίλον όσο και ο Καπλούν αναφέρθηκαν στη διαχρονική αναπαραγωγή αντιλήψεων που αποδίδουν στους Εβραίους τον έλεγχο πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι τέτοιες θεωρίες ενισχύουν τις προκαταλήψεις και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για διακρίσεις και ακραίες συμπεριφορές.

Ο Καπλούν εστίασε ιδιαίτερα στη λειτουργία των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας ανησυχία για την επαναλαμβανόμενη προβολή παρόμοιου περιεχομένου, η οποία ενδέχεται να περιορίζει την έκθεση των χρηστών σε διαφορετικές απόψεις και αντίλογο.

Ερωτηθείς σχετικά με την ευθύνη των μεγάλων εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες ενέργειες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της ελευθερίας του λόγου.



«Έχετε το δικαίωμα να λέτε αυτό που θέλετε. Όμως, κατά τον ίδιο τρόπο, έχουμε κι εμείς το δικαίωμα να δηλώσουμε ότι αυτό δεν είναι αληθές, ότι μπορεί να καταρριφθεί, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σήμερα είναι η απροθυμία πολλών ανθρώπων να αναζητήσουν την αλήθεια και να εξετάσουν κριτικά τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Αντίθετα, συχνά αποδέχονται όσα τους παρουσιάζονται, ενώ οι αλγόριθμοι τους οδηγούν από το ένα περιεχόμενο στο άλλο, χωρίς να τους εκθέτουν απαραίτητα σε αντίθετες απόψεις.

Το περιβάλλον αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά τους χρήστες περισσότερο ευάλωτους σε εξτρεμιστικά μηνύματα.

Ο Καπλούν επέμεινε επίσης ότι η εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, εμποδίζοντας τη μετάδοση προκαταλήψεων και την εξέλιξη του μίσους σε βίαιες πράξεις.



Μαρτυρίες επιζώντων του Ολοκαυτώματος στο Μαϊάμι

Στο Μαϊάμι, η αποστολή περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Miami Beach, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την τρίτη επέτειο από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο νότιο Ισραήλ.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Allan J. Hall, επιζών του Ολοκαυτώματος, ο οποίος μίλησε για τις εμπειρίες του από τους διωγμούς κατά την παιδική του ηλικία και αναφέρθηκε στις συνέπειες της βίας, εκφράζοντας την επιθυμία για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την αναζήτηση δυνατοτήτων συνύπαρξης.



Ως συνταξιούχος δικηγόρος και ενεργός υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Hall συνδέει την ιστορική μνήμη με τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, αναδεικνύοντας την «εσωτερική δύναμη» που απαιτήθηκε για να επιβιώσει από το Γκέτο του Λβιβ, αλλά και τη σημασία του να υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι στις σύγχρονες μορφές διακρίσεων.



Στο βιβλίο του «Σε κοινή θέα», σε μια συγκλονιστική μαρτυρία ψυχικής δύναμης και ανθεκτικότητας, αφηγείται τα τραυματικά βιώματα της παιδικής του ηλικίας, όταν αναγκαζόταν να ζει κρυμμένοςστην Πολωνία υπό ναζιστική κατοχή. Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά, πέρασε δύο ολόκληρα χρόνια κρυμμένος σε μια μικροσκοπική ντουλάπα, μέσα σε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως αρχηγείο της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας (Luftwaffe).



Συχνά, στις ομιλίες του, επικεντρώνεται στη θεραπευτική δύναμη της ανοιχτής συζήτησης γύρω από την ψυχική υγεία, υπογραμμίζοντας ότι η διαφάνεια και η δυνατότητα έκφρασης των τραυματικών εμπειριών αποτελούν σημαντικά βήματα προς τη θεραπεία. Παράλληλα, αναδεικνύει την αναγκαιότητα διασφάλισης του κράτους δικαίου ως θεμελιώδους προϋπόθεσης για την αποτροπή μελλοντικών θηριωδιών.



Η μαρτυρία του υπενθυμίζει ότι η ιστορική μνήμη δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά συνδέεται άμεσα με την ευθύνη των σύγχρονων κοινωνιών να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να αποτρέπουν κάθε μορφή μίσους, αποκλεισμού και βίας.

Οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον και το Μαϊάμι ανέδειξαν, συνολικά, τις πολιτικές, νομικές και κοινωνικές διαστάσεις της αντιμετώπισης του αντισημιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και την εφαρμογή της νομοθεσίας έως τη διπλωματική συνεργασία, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης και τις μαρτυρίες των επιζώντων του Ολοκαυτώματος, το βασικό μήνυμα που προέκυψε ήταν ότι η καταπολέμηση του μίσους απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, θεσμική συνέπεια και συλλογική δράση.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Καπλούν, κάθε άνθρωπος του οποίου καταφέρνουμε να αλλάξουμε τη στάση, ώστε να μην τρέφει μίσος, μπορεί να σημαίνει μία επίθεση λιγότερη.