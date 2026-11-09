Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Άρπαξαν με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 15χρονου μέσα στο μετρό στον Κορυδαλλό, συνελήφθησαν 16χρονος και 18χρονος
Άρπαξαν με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 15χρονου μέσα στο μετρό στον Κορυδαλλό, συνελήφθησαν 16χρονος και 18χρονος
Οι δύο νεαροί επιτέθηκαν στον ανήλικο κοντά στα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού – Εντοπίστηκαν την επόμενη ημέρα στη Νίκαια
Θύμα ληστείας από δύο νεαρούς έπεσε ένας 15χρονος στον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός», όταν οι δράστες τον πλησίασαν και του άρπαξαν με τη βία την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11), την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν κοντά στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων του σταθμού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο δράστες, ηλικίας 16 και 18 ετών, τον προσέγγισαν και χρησιμοποιώντας σωματική βία κατάφεραν να του αφαιρέσουν το κόσμημα.
Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Μετά από έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 18χρονο αλλοδαπό και τον 16χρονο ημεδαπό στον σταθμό του μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας.
Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, όπου ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία.
Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11), την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν κοντά στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων του σταθμού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο δράστες, ηλικίας 16 και 18 ετών, τον προσέγγισαν και χρησιμοποιώντας σωματική βία κατάφεραν να του αφαιρέσουν το κόσμημα.
Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Μετά από έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 18χρονο αλλοδαπό και τον 16χρονο ημεδαπό στον σταθμό του μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας.
Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, όπου ολοκληρώθηκε η προανακριτική διαδικασία.
Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα