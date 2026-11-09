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Συνελήφθη ο αδερφός του Όρμπαν για εμπορία ανθρώπων: Ο πραγματικός στόχος είμαι εγώ, λέει ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας
Συνελήφθη ο αδερφός του Όρμπαν για εμπορία ανθρώπων: Ο πραγματικός στόχος είμαι εγώ, λέει ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας
Ο μικρότερος αδερφός μου χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για να φτάσουν σε εμένα, τόνισε ο Όρμπαν
Ο αδερφός του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου τις οποίες επικαλέστηκε ο νυν πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.
«Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο αδερφός του Βίκτορ Ορμπάν, ο Αρόν Ορμπάν, τέθηκε υπό κράτηση με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων» έγραψε ο Πίτερ Μάγιαρ στο Facebook.
Η πληροφορία μεταδόθηκε αρχικά από τον Kontroll, έναν ιστότοπο που ανήκει στον αδερφό του Μάγιαρ.
Η αστυνομία της Ουγγαρίας είχε επισημάνει νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι «πολλά πρόσωπα συνελήφθησαν» στη Βουδαπέστη και σε δύο άλλες πόλεις της γειτονικής επαρχίας Πεστ στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη και η οποία αφορούσε δύο ποινικές υποθέσεις. «Έρευνες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στα σπίτια των προσώπων», πρόσθετε η ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία προανήγγειλε ότι αργότερα σήμερα το απόγευμα θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα φερόμενα αδικήματα.
Ο Πίτερ Μάγιαρ εξελέγη στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας τον Μάιο με την υπόσχεση να αποδομήσει το σύστημα Ορμπάν και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που υπονόμευε τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανελεύθερης διακυβέρνησής του.
Τρεις πρώην υπουργοί βρίσκονται ήδη υπό κράτηση, ανάμεσά τους ο Γκιόργκι Ματόλσι, ο οποίος ήταν επί 12 χρόνια επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας και θεωρούνταν «το δεξί χέρι» του Ορμπάν.
Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της ουγγρικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Βίκτορ Όρμπαν, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί μεθόδους πολιτικών διώξεων για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το ζήτημα της διαχείρισης των αρχείων της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής περιόδου.
Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση θα έπρεπε σήμερα να λογοδοτήσει ενώπιον της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας για τους χειρισμούς της στην υπόθεση. Αντί γι' αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρεί να αποφύγει τον έλεγχο στρέφοντας την προσοχή σε πολιτικούς της αντιπάλους.
«Αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία δεν είναι λογοδοσία. Είναι πολιτικό κυνήγι μαγισσών» ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση καταφεύγει σε πρακτικές που θυμίζουν τη μυστική αστυνομία της κομμουνιστικής εποχής.
Κατά τον Όρμπαν, στόχος αυτής αυτού του «βρώμικου πολιτικού παιχνιδιού» είναι η εξόντωση των αντιπάλων της κυβέρνησης και η εγκαθίδρυση μονοκομματικού κράτους. «Ο πραγματικός στόχος είμαι εγώ. Ο μικρότερος αδερφός μου χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για να φτάσουν σε εμένα», κατέληξε.
«Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο αδερφός του Βίκτορ Ορμπάν, ο Αρόν Ορμπάν, τέθηκε υπό κράτηση με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων» έγραψε ο Πίτερ Μάγιαρ στο Facebook.
Η πληροφορία μεταδόθηκε αρχικά από τον Kontroll, έναν ιστότοπο που ανήκει στον αδερφό του Μάγιαρ.
Η αστυνομία της Ουγγαρίας είχε επισημάνει νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι «πολλά πρόσωπα συνελήφθησαν» στη Βουδαπέστη και σε δύο άλλες πόλεις της γειτονικής επαρχίας Πεστ στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη και η οποία αφορούσε δύο ποινικές υποθέσεις. «Έρευνες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στα σπίτια των προσώπων», πρόσθετε η ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία προανήγγειλε ότι αργότερα σήμερα το απόγευμα θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα φερόμενα αδικήματα.
Ο Πίτερ Μάγιαρ εξελέγη στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας τον Μάιο με την υπόσχεση να αποδομήσει το σύστημα Ορμπάν και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που υπονόμευε τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανελεύθερης διακυβέρνησής του.
Τρεις πρώην υπουργοί βρίσκονται ήδη υπό κράτηση, ανάμεσά τους ο Γκιόργκι Ματόλσι, ο οποίος ήταν επί 12 χρόνια επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας και θεωρούνταν «το δεξί χέρι» του Ορμπάν.
Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της ουγγρικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Βίκτορ Όρμπαν, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί μεθόδους πολιτικών διώξεων για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το ζήτημα της διαχείρισης των αρχείων της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής περιόδου.
«Χρησιμοποιούν τον αδερφό μου ως μέσο για να φτάσουν σε εμένα, στόχος είμαι εγώ»
Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση θα έπρεπε σήμερα να λογοδοτήσει ενώπιον της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας για τους χειρισμούς της στην υπόθεση. Αντί γι' αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρεί να αποφύγει τον έλεγχο στρέφοντας την προσοχή σε πολιτικούς της αντιπάλους.
«Αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία δεν είναι λογοδοσία. Είναι πολιτικό κυνήγι μαγισσών» ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση καταφεύγει σε πρακτικές που θυμίζουν τη μυστική αστυνομία της κομμουνιστικής εποχής.
Κατά τον Όρμπαν, στόχος αυτής αυτού του «βρώμικου πολιτικού παιχνιδιού» είναι η εξόντωση των αντιπάλων της κυβέρνησης και η εγκαθίδρυση μονοκομματικού κράτους. «Ο πραγματικός στόχος είμαι εγώ. Ο μικρότερος αδερφός μου χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για να φτάσουν σε εμένα», κατέληξε.
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