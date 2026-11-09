Haaretz: Η Σιν Μπετ δεν έχει βρει στοιχεία που να τεκμηριώνουν παρέμβαση του Κατάρ στις ισραηλινές εκλογές
Haaretz: Η Σιν Μπετ δεν έχει βρει στοιχεία που να τεκμηριώνουν παρέμβαση του Κατάρ στις ισραηλινές εκλογές
Η περίπτωση ξένης παρέμβασης έχει αποκλειστεί - Ερευνάται αν έγινε κάποια κίνηση από την Παλαιστινιακή Αρχή
Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τις καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης στις πρόσφατες εκλογές του Ισραήλ παραμένει η έρευνα της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz.
Παρά τις αρχικές αναφορές για πιθανή διοχέτευση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από ξένη δύναμη, με τις υποψίες να στρέφονται κυρίως προς το Κατάρ, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον πολύ μικρότερα ποσά και ενδεχόμενη εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.
Η εφημερίδα επικαλείται υψηλόβαθμους αξιωματούχους των διωκτικών αρχών, οι οποίοι αμφισβητούν τόσο τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας όσο και την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.
«Σίγουρα δεν πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν πρόκειται για ποινική υπόθεση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τις μέρες μετά τις εκλογές, ο Ζίνι είχε υποστηρίξει ότι ξένη δύναμη ενδέχεται να διοχέτευσε έως και 100 εκατομμύρια σέκελ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ των αραβικών κομμάτων.
Ως πιθανή χώρα προέλευσης των χρημάτων είχε κατονομαστεί ευρέως το Κατάρ.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της Haaretz, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε ενδεχόμενη μεταφορά ποσού που δεν υπερβαίνει τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σέκελ προς αραβικά κόμματα.
Μάλιστα, η πιθανή προέλευση των χρημάτων δεν συνδέεται πλέον με ξένο κράτος όπως το Κατάρ, αλλά με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ακόμη και γι' αυτή την εκδοχή, πάντως, δεν έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία.
Δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πορεία της έρευνας. «Το μόνο που έχουμε είναι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς καμία πραγματική βάση», δήλωσε και πρόσθεσε: «Όλοι καταλαβαίνουν ότι η υπόθεση δεν οδηγεί σε ποινική έρευνα, εκτός από τον ίδιο τον Ζίνι».
Παρά τις αρχικές αναφορές για πιθανή διοχέτευση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από ξένη δύναμη, με τις υποψίες να στρέφονται κυρίως προς το Κατάρ, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον πολύ μικρότερα ποσά και ενδεχόμενη εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.
«Δεν πρόκειται καν για ζήτημα εθνικής ασφάλειας»Σύμφωνα με τη Haaretz, η Σιν Μπετ δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τις υποψίες για οργανωμένη επιχείρηση ξένης παρέμβασης στις πρόσφατες ισραηλινές εκλογές.
Η εφημερίδα επικαλείται υψηλόβαθμους αξιωματούχους των διωκτικών αρχών, οι οποίοι αμφισβητούν τόσο τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας όσο και την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.
«Σίγουρα δεν πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν πρόκειται για ποινική υπόθεση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.
Από τα 35 εκατ. δολάρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σέκελΕπικεφαλής της προσπάθειας διερεύνησης της υπόθεσης έχει τεθεί ο διοικητής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τις μέρες μετά τις εκλογές, ο Ζίνι είχε υποστηρίξει ότι ξένη δύναμη ενδέχεται να διοχέτευσε έως και 100 εκατομμύρια σέκελ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ των αραβικών κομμάτων.
Ως πιθανή χώρα προέλευσης των χρημάτων είχε κατονομαστεί ευρέως το Κατάρ.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της Haaretz, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε ενδεχόμενη μεταφορά ποσού που δεν υπερβαίνει τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σέκελ προς αραβικά κόμματα.
Μάλιστα, η πιθανή προέλευση των χρημάτων δεν συνδέεται πλέον με ξένο κράτος όπως το Κατάρ, αλλά με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ακόμη και γι' αυτή την εκδοχή, πάντως, δεν έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία.
«Έχουμε μόνο πληροφορίες χωρίς πραγματική βάση»Η Haaretz αναφέρει ότι οι ερευνητές έχουν ήδη εξετάσει δεκάδες πρόσωπα στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς να έχουν εντοπίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ακόμη και τις περιορισμένης έκτασης υποψίες χρηματοδότησης.
Δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πορεία της έρευνας. «Το μόνο που έχουμε είναι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς καμία πραγματική βάση», δήλωσε και πρόσθεσε: «Όλοι καταλαβαίνουν ότι η υπόθεση δεν οδηγεί σε ποινική έρευνα, εκτός από τον ίδιο τον Ζίνι».
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