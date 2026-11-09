Διεθνείς επιθεωρητές βρέθηκαν σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, λέει η Τεχεράνη και απαντά στον Ρούμπιο για τις «γελοίες και εξωφρενικές» απαιτήσεις

Η Τεχεράνη επιμένει στους όρους της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει «παράλογες και απαράδεκτες» τις ιρανικές απαιτήσεις για την ανακωχή

Πολλές δυσκολίες παρουσιάζουν οι - όποιες - διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να επιμένει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του. Την ίδια ώρα, η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας πραγματοποίησε πρόσφατα επιθεώρηση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.



Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε την επιθεώρηση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, κατηγορώντας παράλληλα τον ΔΟΑΕ ότι δεν έχει ανταποκριθεί στις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.



Επιθεώρηση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ Σύμφωνα με τον Μπαγκαΐ, οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επισκέφθηκαν πρόσφατα τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, γεγονός που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύει ότι η συνεργασία της Τεχεράνης με τον οργανισμό συνεχίζεται.



Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών άσκησε κριτική στον ΔΟΑΕ, κατηγορώντας τον ότι «δεν εκπλήρωσε τις νομικές υποχρεώσεις του, υιοθετώντας θέσεις που παραβλέπουν την ευθύνη και τις παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο της επίθεσης κατά των εγκαταστάσεων του Ιράν».



«Η επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ της ιρανικής αντιπροσωπείας στη Βιέννη και του οργανισμού συνεχίζεται», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η πρόσφατη επιθεώρηση του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ αποτελεί απόδειξη ότι αυτή η θεσμοθετημένη συνεργασία συνεχίζεται».



Το Ιράν επιμένει στους όρους του για τα Στενά του Ορμούζ Αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπαγκαΐ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις βασικές απαιτήσεις της προκειμένου να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.



«Η Τεχεράνη θα υπογράψει και θα εφαρμόσει μόνο μια συμφωνία που θα διασφαλίζει πλήρως τα εθνικά συμφέροντα και τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού λαού», τόνισε και εξήρε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και του Κατάρ, που επιχειρούν να φέρουν πιο κοντά τις δύο πλευρές.



Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται από το κατά πόσο η Ουάσινγκτον κατανοεί «το κλίμα που επικρατεί στην ίδια της την κοινωνία», χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την πρόταση του Ιράν ως «τον πιο λογικό, εφαρμόσιμο και συγκροτημένο οδικό χάρτη» για την επίλυση της κρίσης.



«Εξωφρενική η αμερικανική επίθεση εν μέσω διαπραγματεύσεων» Η Τεχεράνη απάντησε και στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε την Κυριακή τις ιρανικές απαιτήσεις «εξωφρενικές και γελοίες».



«Αυτό που είναι εξωφρενικό και γελοίο είναι η αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μπαγκαΐ.



Ο Ιρανός εκπρόσωπος κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας ένα επιχείρημα που διατυπώνεται συχνά τόσο από την άκρα Αριστερά όσο και από τη σκληρή Δεξιά στις ΗΠΑ.



«Η Ουάσινγκτον πρέπει να κατανοήσει σε ποιον βαθμό η εμπλοκή της στους στόχους ενός καθεστώτος που διαπράττει γενοκτονία και ακολουθεί πολιτική υποκίνησης πολέμων μπορεί να της δημιουργήσει προβλήματα», ανέφερε, αναφερόμενος στο Ισραήλ.



«Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρέπει να αντιληφθούν ότι η υιοθέτηση των πολιτικών του Ισραήλ και η στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν συνεπάγονται βαρύ κόστος για την αμερικανική κοινωνία και την άρχουσα τάξη της», πρόσθεσε.



Ο Μπαγκαΐ αναφέρθηκε και στη νέα αμερικανική ειδική δύναμη «Iron Gate», η οποία έχει ως αποστολή τη διακοπή των χερσαίων δικτύων στρατιωτικού ανεφοδιασμού του Ιράν. Όπως υποστήριξε, η δημιουργία της αποτελεί «μέσο αποπροσανατολισμού από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες».



Ρούμπιο: «Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι απαράδεκτες και μη ρεαλιστικές» Από την αμερικανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι οι απαιτήσεις που προβάλλει το Ιράν στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν απαράδεκτες, «εξωφρενικές και γελοίες».



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.



«Υπάρχουν αρκετές χώρες που συνεχίζουν να συνομιλούν με τους Ιρανούς, καταθέτοντας διάφορες ιδέες, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα κάποιας σημαντικής προόδου», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Ο πρόεδρος θα προτιμούσε πάντοτε να επιλύσει αυτό και κάθε άλλο πρόβλημα μέσω της διπλωματίας. Δυστυχώς, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό».



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε μια διπλωματική λύση, εφόσον υπάρξει πραγματική δυνατότητα συμφωνίας.



«Εάν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα τη διερευνήσουμε. Αυτή τη στιγμή, όμως, η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, επειδή οι ιρανικές απαιτήσεις δεν είναι απλώς απαράδεκτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξωφρενικές, γελοίες και πραγματικά μη ρεαλιστικές», ανέφερε.



Η αναφορά στις ενδιάμεσες εκλογές και η υπεράσπιση Τραμπ Ο Ρούμπιο κλήθηκε επίσης να σχολιάσει ανάρτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα απέδωσε σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει στρατιωτικά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος είχε εντοπίσει μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.



Όπως ανέφερε, ο Τραμπ «εντόπισε μια πολύ πραγματική απειλή» και ανέλαβε δράση για να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Αντιμετώπισε αυτή την απειλή, παρότι πολλές φορές το σωστό για τη χώρα, δηλαδή η αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων για την εθνική ασφάλεια, δεν είναι απαραίτητα δημοφιλές. Είναι όμως αναγκαίο», υποστήριξε.