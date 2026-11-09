«Είναι έντιμος» λέει ο Τραμπ για τον CEO της Nvidia, την ώρα που η μετοχή της εταιρείας έπεσε 6%
«Είναι έντιμος» λέει ο Τραμπ για τον CEO της Nvidia, την ώρα που η μετοχή της εταιρείας έπεσε 6%
Η έρευνα για τη φερόμενη σχέση του CEO της Nvidia με Κινέζα που κατηγορείται για κατασκοπεία προκαλεί αναταράξεις στην αγορά - Ανοησία του Χουάνγκ, αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί, η γνώμη του Έλον Μασκ
Κλυδωνισμούς στη Nvidia προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.
Η μετοχή του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού παραγωγής ημιαγωγών κατέγραψε πτώση άνω του 6% τη Δευτέρα, με την εταιρεία να διεξάγει εσωτερική έρευνα για το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της να αποτέλεσε στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του προς τον Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «έντιμο άνθρωπο».
«Δεν έχω μιλήσει μαζί του γι' αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ελπίζω όλα να είναι καλά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.
«Πιστεύω ότι είναι έντιμος άνθρωπος», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο Χουάνγκ «έχει κάνει εκπληκτική δουλειά για τη χώρα μας».
Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο επικεφαλής της Nvidia θα μπορούσε να δικαιολογήσει όσα έχουν αποκαλυφθεί, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι πιθανότατα έχει κάποια εξήγηση. Πρέπει να την ακούσουμε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης εάν θα συμπεριλάμβανε τον Χουάνγκ στην προγραμματισμένη περιοδεία του στην Ασία την επόμενη εβδομάδα. «Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τον έπαιρνα μαζί μου», απάντησε.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.
Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε ενεργήσει με βάση τις πληροφορίες που του είχαν παρουσιαστεί, απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι είναι έντιμος άνθρωπος. Νομίζω ότι πιθανότατα έχει κάποια εξήγηση. Πρέπει να την ακούσουμε», ανέφερε.
Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε στους εργαζομένους της Nvidia ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη σχέση.
Η υπόθεση προκάλεσε ερωτήματα για το μέλλον του στην ηγεσία της εταιρείας, δεδομένου ότι η Nvidia αποτελεί τον πολυτιμότερο κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο και ο Χουάνγκ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού παραγωγής ημιαγωγών κατέγραψε πτώση άνω του 6% τη Δευτέρα, με την εταιρεία να διεξάγει εσωτερική έρευνα για το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της να αποτέλεσε στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του προς τον Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «έντιμο άνθρωπο».
«Είναι έντιμος άνθρωπος, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά για τη χώρα μας»Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την Κυριακή τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επαινώντας την προσφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και διευκρίνισε ότι δεν έχει συζητήσει μαζί του τις καταγγελίες για τη σχέση του με Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να διοχέτευε πληροφορίες στο Πεκίνο.
«Δεν έχω μιλήσει μαζί του γι' αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ελπίζω όλα να είναι καλά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.
«Πιστεύω ότι είναι έντιμος άνθρωπος», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο Χουάνγκ «έχει κάνει εκπληκτική δουλειά για τη χώρα μας».
Donald Trump said Jensen Huang was “a fine person” when responding to the media to comment on Huang’s extramarital affair. #HKeye #jensenhuang #nvidia #extramaritalaffairs pic.twitter.com/YW2hYlwm1u— HKeye (@HKeye_) November 9, 2026
Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο επικεφαλής της Nvidia θα μπορούσε να δικαιολογήσει όσα έχουν αποκαλυφθεί, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι πιθανότατα έχει κάποια εξήγηση. Πρέπει να την ακούσουμε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης εάν θα συμπεριλάμβανε τον Χουάνγκ στην προγραμματισμένη περιοδεία του στην Ασία την επόμενη εβδομάδα. «Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τον έπαιρνα μαζί μου», απάντησε.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.
Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε ενεργήσει με βάση τις πληροφορίες που του είχαν παρουσιαστεί, απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι είναι έντιμος άνθρωπος. Νομίζω ότι πιθανότατα έχει κάποια εξήγηση. Πρέπει να την ακούσουμε», ανέφερε.
Η σχέση με την Άλις Χουάνγκ και η έρευνα για κατασκοπείαΗ Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ο διευθύνων σύμβουλός της να είχε αποτελέσει στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, μετά από δημοσίευμα των New York Times που αποκάλυψε ότι διατηρούσε στενή σχέση με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.
Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε στους εργαζομένους της Nvidia ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη σχέση.
Η υπόθεση προκάλεσε ερωτήματα για το μέλλον του στην ηγεσία της εταιρείας, δεδομένου ότι η Nvidia αποτελεί τον πολυτιμότερο κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο και ο Χουάνγκ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο επικεφαλής της εταιρείας απολαμβάνει δημοτικότητα που παραπέμπει σε σταρ της μουσικής, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου συχνά συναναστρέφεται θαυμαστές του, φωτογραφίζεται μαζί τους και υπογράφει αυτόγραφα.
Σύμφωνα με τους Times, ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, με την οποία δεν συνδέεται συγγενικά. Όπως ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα, οι αμερικανικές αρχές είχαν διερευνήσει τη δράση της γυναίκας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Το Πεκίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες. «Το αφήγημα περί Κινέζας κατασκόπου αποτελεί μια εντελώς αβάσιμη κατηγορία, συκοφαντία και προσπάθεια δυσφήμησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν.
Η Megaspeed δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό τη Δευτέρα, η οποία ήταν δημόσια αργία στη Σιγκαπούρη.
Η πτώση αυτή ήρθε να προστεθεί στις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, οδηγώντας τη μετοχή σε νέα χαμηλά πολλών μηνών.
Στα συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κινδύνευε να μειωθεί κατά περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Datastream.
«Η αγορά πιθανότατα μας λέει ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν βοηθά καθόλου τη μετοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει ήδη μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της χρηματιστηριακής Pepperstone στη Μελβούρνη.
Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «νονό της τεχνητής νοημοσύνης», δεν πρόκειται να αντικατασταθεί. «Εάν πραγματικά πιστεύαμε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί, η μετοχή θα σημείωνε πτώση. Για να είμαι ειλικρινής, θα βλέπαμε πραγματικό λουτρό αίματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «εξαιρετικό άνθρωπο» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μια εξωσυζυγική σχέση, τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. «Ελπίζω να πρόκειται απλώς για μια εξωσυζυγική σχέση και όχι για κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια», έγραψε.
Στη συζήτηση παρενέβη και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος συμφώνησε με ανάρτηση του Σον Μαγκουάιρ, εταίρου της επενδυτικής εταιρείας Sequoia.
Ο Μαγκουάιρ είχε υποστηρίξει ότι ο Χουάνγκ «έκανε κάτι απίστευτα ανόητο», το οποίο ήταν «κακό για την Αμερική», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «ο Τζένσεν είναι αναντικατάστατος για την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη». Ο Μασκ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Συμφωνώ».
Σύμφωνα με εταιρείες με τις οποίες είχε προγραμματίσει συναντήσεις, η Μάντισον Χουάνγκ επρόκειτο να επισκεφθεί τη νοτιοκορεατική νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Rebellions και να συμμετάσχει σε συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων με την Kakao Mobility.
Πάντως, το Nvidia AI Day Seoul, διήμερη διοργάνωση στην οποία αναμένονταν περίπου 2.000 συμμετέχοντες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη που αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο (physical AI), τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (agentic AI) και οι σχετικές τεχνολογικές υποδομές.
Η μετοχή της TSMC ενισχύθηκε κατά 6,5%, ενώ η Samsung Electronics κατέγραψε άνοδο 2,9% και η SK Hynix 4,7%.
Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη εσωτερική έρευνα στη Nvidia θα μπορούσε να καθυστερήσει επενδυτικές αποφάσεις ή την κυκλοφορία νέων προϊόντων, με ευρύτερες επιπτώσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών.
Ο Ρίου Γιανγκ-χο, ανώτερος αναλυτής της NH Investment & Securities, εκτίμησε ότι ανταγωνιστές της Nvidia, όπως η Advanced Micro Devices (AMD), ενδέχεται να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον βραχυπρόθεσμα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή και στη Samsung, η οποία διατηρεί στενές επιχειρηματικές σχέσεις με την AMD. Ωστόσο, ο αναλυτής επισήμανε ότι τα προϊόντα της Nvidia είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, γεγονός που περιορίζει τον πιθανό αντίκτυπο της υπόθεσης.
Τέλος, ο υφυπουργός Επιστημών της Νότιας Κορέας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν αναμένει διαταραχές στις συμβατικά συμφωνημένες παραδόσεις μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η αμερικανική εταιρεία.
Σύμφωνα με τους Times, ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, με την οποία δεν συνδέεται συγγενικά. Όπως ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα, οι αμερικανικές αρχές είχαν διερευνήσει τη δράση της γυναίκας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Το Πεκίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες. «Το αφήγημα περί Κινέζας κατασκόπου αποτελεί μια εντελώς αβάσιμη κατηγορία, συκοφαντία και προσπάθεια δυσφήμησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν.
Η Megaspeed δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό τη Δευτέρα, η οποία ήταν δημόσια αργία στη Σιγκαπούρη.
Απώλειες 270 δισ. δολαρίων για τη NvidiaΟι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες πιέσεις στη μετοχή της Nvidia, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 6% κατά τη διαπραγμάτευση στη Φρανκφούρτη τη Δευτέρα.
Η πτώση αυτή ήρθε να προστεθεί στις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, οδηγώντας τη μετοχή σε νέα χαμηλά πολλών μηνών.
Στα συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κινδύνευε να μειωθεί κατά περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Datastream.
«Η αγορά πιθανότατα μας λέει ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν βοηθά καθόλου τη μετοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει ήδη μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της χρηματιστηριακής Pepperstone στη Μελβούρνη.
Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «νονό της τεχνητής νοημοσύνης», δεν πρόκειται να αντικατασταθεί. «Εάν πραγματικά πιστεύαμε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί, η μετοχή θα σημείωνε πτώση. Για να είμαι ειλικρινής, θα βλέπαμε πραγματικό λουτρό αίματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρέμβαση Μασκ και Άκμαν: «Ελπίζω να πρόκειται απλώς για μια εξωσυζυγική σχέση»Οι αποκαλύψεις και η παραδοχή του Χουάνγκ προκάλεσαν αντιδράσεις και μεταξύ επιφανών επιχειρηματιών και επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής της Pershing Square Capital Management, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «εξαιρετικό άνθρωπο» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μια εξωσυζυγική σχέση, τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. «Ελπίζω να πρόκειται απλώς για μια εξωσυζυγική σχέση και όχι για κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια», έγραψε.
Στη συζήτηση παρενέβη και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος συμφώνησε με ανάρτηση του Σον Μαγκουάιρ, εταίρου της επενδυτικής εταιρείας Sequoia.
Ο Μαγκουάιρ είχε υποστηρίξει ότι ο Χουάνγκ «έκανε κάτι απίστευτα ανόητο», το οποίο ήταν «κακό για την Αμερική», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «ο Τζένσεν είναι αναντικατάστατος για την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη». Ο Μασκ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Συμφωνώ».
Η κόρη του Χουάνγκ ακύρωσε την επίσκεψή της στη Νότια ΚορέαΟι επιπτώσεις της υπόθεσης επεκτάθηκαν και στη Νότια Κορέα, όπου η Μάντισον Χουάνγκ, κόρη του επικεφαλής της Nvidia και στέλεχος της εταιρείας, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σεούλ, στο πλαίσιο συνεδρίου, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με εταιρείες με τις οποίες είχε προγραμματίσει συναντήσεις, η Μάντισον Χουάνγκ επρόκειτο να επισκεφθεί τη νοτιοκορεατική νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Rebellions και να συμμετάσχει σε συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων με την Kakao Mobility.
Πάντως, το Nvidia AI Day Seoul, διήμερη διοργάνωση στην οποία αναμένονταν περίπου 2.000 συμμετέχοντες, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη που αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο (physical AI), τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (agentic AI) και οι σχετικές τεχνολογικές υποδομές.
Ανέκαμψαν οι ασιατικοί προμηθευτές της NvidiaΠαρά τη μεγάλη πτώση της μετοχής της Nvidia, οι βασικοί ασιατικοί προμηθευτές ημιαγωγών της εταιρείας κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή της TSMC ενισχύθηκε κατά 6,5%, ενώ η Samsung Electronics κατέγραψε άνοδο 2,9% και η SK Hynix 4,7%.
Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη εσωτερική έρευνα στη Nvidia θα μπορούσε να καθυστερήσει επενδυτικές αποφάσεις ή την κυκλοφορία νέων προϊόντων, με ευρύτερες επιπτώσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών.
Ο Ρίου Γιανγκ-χο, ανώτερος αναλυτής της NH Investment & Securities, εκτίμησε ότι ανταγωνιστές της Nvidia, όπως η Advanced Micro Devices (AMD), ενδέχεται να προσελκύσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον βραχυπρόθεσμα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή και στη Samsung, η οποία διατηρεί στενές επιχειρηματικές σχέσεις με την AMD. Ωστόσο, ο αναλυτής επισήμανε ότι τα προϊόντα της Nvidia είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, γεγονός που περιορίζει τον πιθανό αντίκτυπο της υπόθεσης.
Τέλος, ο υφυπουργός Επιστημών της Νότιας Κορέας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν αναμένει διαταραχές στις συμβατικά συμφωνημένες παραδόσεις μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η αμερικανική εταιρεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα