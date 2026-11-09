Η ανάρτηση της Κάια Γκέρμπερ για το πένθος μετά τον θάνατο του αδελφού της: Έρχεται σε ξαφνικές κρίσεις που κάνουν τα γόνατα να λυγίζουν
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Κάια Γκέρμπερ Πρίσλεϊ Γκέρμπερ Πένθος

Η ανάρτηση της Κάια Γκέρμπερ για το πένθος μετά τον θάνατο του αδελφού της: Έρχεται σε ξαφνικές κρίσεις που κάνουν τα γόνατα να λυγίζουν

Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή στις 20 Σεπτεμβρίου - Το μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία με βιβλία που σχετίζονται με την απώλεια

Η ανάρτηση της Κάια Γκέρμπερ για το πένθος μετά τον θάνατο του αδελφού της: Έρχεται σε ξαφνικές κρίσεις που κάνουν τα γόνατα να λυγίζουν
Ιωάννα Μαρίνου
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Έναν τρόπο για να εκφράσει το πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο του αδελφού της, Πρίσλεϊ, στα 27 του χρόνια, βρήκε η Κάια Γκέρμπερ, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η 25χρονη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία με μια σειρά από βιβλία και μυθιστορήματα που πραγματεύονται το πένθος και την απώλεια, επιλέγοντας στη συνέχεια ένα ιδιαίτερα συγκινητικό απόσπασμα της συγγραφέα Τζόαν Ντίντιον.

«Το πένθος, όταν έρχεται, δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένουμε. Το πένθος δεν έχει απόσταση. Έρχεται σε κύματα, σε παροξυσμούς, σε ξαφνικές κρίσεις που κάνουν τα γόνατα να λυγίζουν, θολώνουν τα μάτια και σβήνουν το σκοτάδι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση


Η ανάρτηση της Κάια Γκέρμπερ για το πένθος μετά τον θάνατο του αδελφού της: Έρχεται σε ξαφνικές κρίσεις που κάνουν τα γόνατα να λυγίζουν


Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 20 Σεπτεμβρίου, στο δωμάτιό του σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτή την ώρα, είχε εισαχθεί στη συγκεκριμένη μονάδα μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

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Η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πιθανή υπερβολική δόση.

Η οικογένειά του έκτοτε δυσκολεύεται σε ψυχολογικό επίπεδο. Η Κάια Γκέρμπερ το πρώτο διάστημα είχε απομονωθεί στο σπίτι της, απέχοντας από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά, προσπαθεί να βρει ξανά τα πατήματά της.
Ιωάννα Μαρίνου
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