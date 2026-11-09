Γυναίκα καταγγέλλει ότι ο αδελφός του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ τη νάρκωνε και τη βίαζε

Η γυναίκα εργαζόταν στα πολυτελή πολυκαταστήματα τη δεκαετία του 1990 και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό τζετ στη Σκωτία, πιστεύοντας ότι θα συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών

Σαλάχ Αλ Φαγέντ, αδελφός του πρώην ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων



Η γυναίκα, η οποία μίλησε στο BBC Scotland με το ψευδώνυμο Τζιλ για νομικούς λόγους, περιέγραψε για πρώτη φορά όσα, όπως καταγγέλλει, έζησε τη δεκαετία του 1990, όταν εργαζόταν στα Harrods του Λονδίνου.



πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών. Αντί γι' αυτό, μεταφέρθηκε με το ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας στο κτήμα Μπάλναγκαουν, στην περιοχή Ίστερ Ρος της Σκωτίας, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις.



Από τα Harrods στην απομονωμένη έπαυλη της Σκωτίας Η Τζιλ ξεκίνησε να εργάζεται στα Harrods υπό τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, σε ένα γραφείο με αυστηρή επιτήρηση, όπου απασχολούνταν κυρίως νεαρές γυναίκες. Η πρόσβαση στον χώρο ήταν περιορισμένη, ενώ οι εργαζόμενες αποθαρρύνονταν από το να επικοινωνούν με άλλους συναδέλφους.



Λίγο αργότερα μετακινήθηκε στο περιβάλλον του Σαλάχ Αλ Φαγέντ, θεωρώντας αρχικά ότι οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες. «Πίστευα ότι ίσως ήταν καλύτερα. Ο Μοχάμεντ μού φαινόταν ανατριχιαστικός», δήλωσε. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα.







Στην τεράστια ιδιοκτησία υπήρχαν τρεις κατοικίες, μία για καθέναν από τους αδελφούς Αλ Φαγέντ. Το σπίτι του Σαλάχ ήταν μικρότερο από εκείνο του Μοχάμεντ και βρισκόταν σε απομονωμένο σημείο, με θέα στην κοιλάδα και ένα δάσος πίσω του.



«Με κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και με ανάγκασε να πάρω ναρκωτικά» Η γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ άρχισε να της χορηγεί παράνομες ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιούσε, όπως υποστηρίζει, για να την κακοποιεί σεξουαλικά.



Κλείσιμο έκαναν καλό» ανέφερε.



«Μου είπε ψέματα για το τι ήταν και όταν αρνήθηκα, άρχισε να μου φωνάζει και με ανάγκασε να τα πάρω. Τα ναρκωτικά ήταν μέρος του τρόπου με τον οποίο μου επιτιθόταν» πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ ασκούσε σχεδόν απόλυτο έλεγχο στην καθημερινότητά της, καθορίζοντας τι θα έτρωγε, τι θα φορούσε και με ποιους θα μπορούσε να επικοινωνεί.



«Ήμουν απομονωμένη τον περισσότερο καιρό. Ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος. Γνώριζε ότι είχα κάποιες ευάλωτες πλευρές και τις εκμεταλλεύτηκε. Με έκανε να αισθάνομαι ότι ήμουν απαίσιος άνθρωπος», είπε.



Μια νέα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έρχεται να προστεθεί στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από την οικογένεια Αλ Φαγέντ, με πρώην εργαζόμενη των Harrods να υποστηρίζει ότι οαδελφός του πρώην ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ , την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε απομονωμένη έπαυλη στη Σκωτία, όπου τη νάρκωνε και τη κακοποιούσε σεξουαλικά.Η γυναίκα, η οποία μίλησε στο BBC Scotland με το ψευδώνυμο Τζιλ για νομικούς λόγους, περιέγραψε για πρώτη φορά όσα, όπως καταγγέλλει, έζησε τη δεκαετία του 1990, όταν εργαζόταν στα Harrods του Λονδίνου.Όπως ανέφερε, της παρουσιάστηκε η δυνατότητα συμμετοχής σεστελεχών. Αντί γι' αυτό, μεταφέρθηκε με το ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας στο κτήμα Μπάλναγκαουν, στην περιοχή Ίστερ Ρος της Σκωτίας, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις.Η Τζιλ ξεκίνησε να εργάζεται στα Harrods υπό τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, σε ένα γραφείο με αυστηρή επιτήρηση, όπου απασχολούνταν κυρίως νεαρές γυναίκες. Η πρόσβαση στον χώρο ήταν περιορισμένη, ενώ οι εργαζόμενες αποθαρρύνονταν από το να επικοινωνούν με άλλους συναδέλφους.Λίγο αργότερα μετακινήθηκε στο περιβάλλον του Σαλάχ Αλ Φαγέντ, θεωρώντας αρχικά ότι οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες. «Πίστευα ότι ίσως ήταν καλύτερα. Ο Μοχάμεντ μού φαινόταν ανατριχιαστικός», δήλωσε. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα.«Με πήγαν στη Σκωτία δύο φορές. Και τις δύο ταξιδέψαμε με το ιδιωτικό τους τζετ. Προσγειωνόμασταν στο Ινβερνές και από εκεί μας παραλάμβαναν οχήματα της οικογένειας που μας μετέφεραν στο κτήμα», περιέγραψε.Στην τεράστια ιδιοκτησία υπήρχαν τρεις κατοικίες, μία για καθέναν από τους αδελφούς Αλ Φαγέντ. Το σπίτι του Σαλάχ ήταν μικρότερο από εκείνο του Μοχάμεντ και βρισκόταν σε απομονωμένο σημείο, με θέα στην κοιλάδα και ένα δάσος πίσω του.Η γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ άρχισε να της χορηγεί παράνομες ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιούσε, όπως υποστηρίζει, για να την κακοποιεί σεξουαλικά.«Την πρώτη φορά που με ανάγκασε να πάρω ναρκωτικά, προσπάθησε να με ξεγελάσει. Με είχε κλειδώσει σε ένα δωμάτιο και μου έλεγε ότι έπρεπε να τα πάρω επειδή μου» ανέφερε.«Μου είπε ψέματα για το τι ήταν και όταν αρνήθηκα, άρχισε να μου φωνάζει και με ανάγκασε να τα πάρω. Τα ναρκωτικά ήταν μέρος του τρόπου με τον οποίο μου επιτιθόταν» πρόσθεσε.Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ ασκούσε σχεδόν απόλυτο έλεγχο στην καθημερινότητά της, καθορίζοντας τι θα έτρωγε, τι θα φορούσε και με ποιους θα μπορούσε να επικοινωνεί.«Ήμουντον περισσότερο καιρό. Ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος. Γνώριζε ότι είχα κάποιες ευάλωτες πλευρές και τις εκμεταλλεύτηκε. Με έκανε να αισθάνομαι ότι ήμουν απαίσιος άνθρωπος», είπε.

Η Τζιλ ανέφερε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να απομακρυνθεί από τον Σαλάχ Αλ Φαγέντ, ενώ μόνο σταδιακά συνειδητοποίησε την έκταση της κακοποίησης που, όπως λέει, είχε υποστεί.



«Όταν κατάφερα να φύγω, είχα πλέον καταλάβει πολύ καλά τι μου έκανε. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ξεφύγω», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούσε να ήταν το μοναδικό θύμα. «Ήξερα ότι δεν ήμουν η μόνη. Προσπάθησα να σημάνω συναγερμό, προσπάθησα να προειδοποιήσω τον κόσμο», τόνισε.



Η γυναίκα υποστηρίζει ότι γνωρίζει και άλλες περιπτώσεις γυναικών που καταγγέλλουν ότι κακοποιήθηκαν από τον Σαλάχ Αλ Φαγέντ στη Σκωτία, αν και ορισμένες δεν έχουν μιλήσει ποτέ δημόσια.



Περισσότερες από 400 καταγγελίες και μαρτυρίες για την οικογένεια Αλ Φαγέντ Ο Σαλάχ Αλ Φαγέντ ήταν ένας από τους τρεις αδελφούς που αγόρασαν το 1985 τα πολυκαταστήματα Harrods, στο Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου. Πέθανε το 2010 από καρκίνο στο πάγκρεας.



Ο αδελφός του, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, πέθανε το 2023. Έναν χρόνο αργότερα, το ντοκιμαντέρ του BBC «Predator at Harrods» παρουσίασε καταγγελίες περισσότερων από 20 γυναικών που υποστήριζαν ότι είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον επιχειρηματία.



Μετά τη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων, περισσότεροι από 400 φερόμενοι ως θύματα ή μάρτυρες έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρους.



Παράλληλα, πολλές γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση και από τον Σαλάχ Αλ Φαγέντ.



Τρεις άνθρωποι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας στη Σκωτία Η αστυνομία της Σκωτίας διεξάγει έρευνα για τις καταγγελίες που συνδέονται με το κτήμα Μπάλναγκαουν.



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, έχουν ταυτοποιηθεί τρία πρόσωπα σε σχέση με αδικήματα εις βάρος πολλών θυμάτων.



Ξεχωριστή έρευνα διεξάγει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για τις καταγγελίες που αφορούν τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, αλλά και πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να διευκόλυναν τη δράση του.



Οι βρετανικές Αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες έρευνες που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη.



Μέχρι στιγμής, επτά ύποπτοι έχουν εξεταστεί από την αστυνομία για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνέργεια σε βιασμό και σεξουαλική επίθεση, διευκόλυνση σεξουαλικών εγκλημάτων και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.



Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, 168 φερόμενα ως θύματα έχουν απευθυνθεί μέχρι σήμερα στις Αρχές.



«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις μαρτυρίες των θυμάτων, αναζητώντας στοιχεία για εμπορία ανθρώπων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Επιπλέον, σύμφωνα με εμπιστευτικό σημείωμα από συνάντηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας με τη διακομματική κοινοβουλευτική ομάδα που ασχολείται με τους επιζώντες της υπόθεσης Φαγέντ και Χάροντς, περίπου 70 άτομα έχουν παραπεμφθεί στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ως πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.



Η Τζιλ τάσσεται υπέρ των αιτημάτων άλλων καταγγελλουσών για τη διεξαγωγή επίσημης δημόσιας έρευνας με θεσμικές εξουσίες.