Η Kim Kardashian φοράει την εμβληματική κάπα της Elizabeth Taylor στο πρώτο επεισόδιο του «All’s Fair»
Η Kim Kardashian φοράει την εμβληματική κάπα της Elizabeth Taylor στο πρώτο επεισόδιο του «All’s Fair»
Μια εντυπωσιακή αναδρομή στην ιστορία της μόδας και του Hollywood επιφύλασσε το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν της σειράς All’s Fair, με την Kim Kardashian να εμφανίζεται φορώντας ένα πραγματικά ιστορικό κομμάτι: την αυθεντική μαύρη βελούδινη κάπα που είχε φορέσει η Elizabeth Taylor το 1969, στο περίφημο Scorpion Ball στο Μόντε Κάρλο.
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