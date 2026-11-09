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Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη
Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη
Στους 15 οι τραυματίες, οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος - Στο εργοστάσιο Habaş, στην περιοχή Αλίαγα, σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά
UPD:
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της εταιρείας Habaş στην περιοχή Αλίαγα, στη Σμύρνη της Τουρκίας.
Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για τέσσερις εγκλωβισμένους. Παράλληλα, οι τραυματίες είναι 15 με τους τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση,
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε γερανογέφυρα από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη. Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».
Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
SON DAKİKA | İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldi.pic.twitter.com/eRYFZqUIsA— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 9, 2026
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για τέσσερις εγκλωβισμένους. Παράλληλα, οι τραυματίες είναι 15 με τους τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση,
İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu.— Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026
Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor.
Duman, İzmir’den de görünüyor. pic.twitter.com/VkcBOCZWaH
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli bir patlama meydana geldi.— İzmir Geyik (@izmirgeyik) November 9, 2026
Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi. Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. pic.twitter.com/lLYcYRwkf0
Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».
UPD:
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