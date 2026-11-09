Ο Ρούμπιο είχε προειδοποιήσει με απόρρητο υπόμνημα τον Τραμπ για τη σχέση του CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την Άλις Χουάνγκ, όπως αναφέρουν οι New York Times - Ερωτηματικό αν ο αρχικός αποκλεισμός του CEO της Nvidia από το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα συνδεόταν με τις αποκαλύψεις

Nvidia αποκαλύπτουν οι New York Times.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ρούμπιο επέβλεψε την περασμένη άνοιξη τη σύνταξη άκρως απόρρητου υπομνήματος, το οποίο ενημέρωνε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού, Τζένσεν Χουάνγκ, διατηρούσε στενή σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν κατάσκοπο της Κίνας.



Άλις Χουάνγκ είχαν φτάσει από νωρίς στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, την ώρα που ο επικεφαλής της Nvidia εξακολουθούσε να ασκεί σημαντική επιρροή στον Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα πολιτικής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.



Το απόρρητο υπόμνημα και οι πληροφορίες από τις παρακολουθήσεις Σύμφωνα με τους Times, το υπόμνημα που συντάχθηκε υπό την εποπτεία του Ρούμπιο βασιζόταν σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Άλις Χουάνγκ.



Η Κινέζα υπήκοος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αγόραζε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και βρισκόταν υπό έρευνα για ενδεχόμενη παράνομη μεταφορά τους στην Κίνα.



Nvidia, διατηρούσε στενή προσωπική σχέση μαζί του και είχε στρατολογηθεί για κατασκοπεία από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.



Η συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο στη διαδικασία ενημέρωσης της κυβέρνησης δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών επέβλεψε τη σύνταξη του εγγράφου αναδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζαν την υπόθεση ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης.



Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και ο αποκλεισμός Χουάνγκ από την αρχική αποστολή Το υπόμνημα του Ρούμπιο διανεμήθηκε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους με υψηλού επιπέδου διαβαθμισμένη πρόσβαση, πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο.



Κλείσιμο New York Times, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, ανέφεραν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των σημαντικών επιχειρηματιών και στελεχών της τεχνολογίας που είχαν προσκληθεί να συνοδεύσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και παραμένει ασαφές εάν ο αρχικός αποκλεισμός του συνδεόταν με το απόρρητο υπόμνημα.



Εκείνη την περίοδο, πάντως, αρκετά στελέχη της κυβέρνησης εξέφραζαν ανησυχίες για την επιρροή που ασκούσε ο Χουάνγκ στον Τραμπ, ιδιαίτερα ως προς την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί σχετικά περιορισμένο το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη.



Όταν ο Τραμπ είδε δημοσιεύματα σχετικά με την απουσία του επικεφαλής της Nvidia από την αποστολή, του ζήτησε να συμμετάσχει στο ταξίδι, συναντώντας το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης στην Αλάσκα.



Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συντάξει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε ότι ήταν τιμή του να ταξιδεύει μαζί με «τον σπουδαίο Τζένσεν Χουάνγκ» και άλλους επιχειρηματίες προς τη «μεγάλη χώρα της Κίνας». Στην ίδια ανάρτηση σημείωνε ότι θα ζητούσε από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο χαρακτήριζε «ηγέτη εξαιρετικού κύρους», να «ανοίξει» την Κίνα, ώστε αυτοί οι «λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους».



Την εμπλοκή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο , στην υπόθεση κατασκοπείας που έχει προκαλέσει αναταράξεις στηαποκαλύπτουν οιΣύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ρούμπιο επέβλεψε την περασμένη άνοιξη τη σύνταξη άκρως απόρρητου υπομνήματος, το οποίο ενημέρωνε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού,, διατηρούσε στενή σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν κατάσκοπο της Κίνας.Η αποκάλυψη, που βασίζεται σε μαρτυρίες πολλών προσώπων με γνώση της υπόθεσης, δείχνει ότι οι ανησυχίες για τη σχέση του Χουάνγκ με τηνείχαν φτάσει από νωρίς στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, την ώρα που ο επικεφαλής της Nvidia εξακολουθούσε να ασκεί σημαντική επιρροή στονγια ζητήματα πολιτικής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.Σύμφωνα με τους, το υπόμνημα που συντάχθηκε υπό την εποπτεία του Ρούμπιο βασιζόταν σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης τηςΗ Κινέζα υπήκοος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αγόραζε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης τηςκαι βρισκόταν υπό έρευνα για ενδεχόμενη παράνομη μεταφορά τους στην Κίνα.Οι αμερικανικές αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα, η οποία (παρά το κοινό επίθετο) δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της, διατηρούσε στενή προσωπική σχέση μαζί του και είχε στρατολογηθεί για κατασκοπεία από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.Η συμμετοχή τουστη διαδικασία ενημέρωσης της κυβέρνησης δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών επέβλεψε τη σύνταξη του εγγράφου αναδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζαν την υπόθεση ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης.Το υπόμνημα του Ρούμπιο διανεμήθηκε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους με υψηλού επιπέδου διαβαθμισμένη πρόσβαση, πριν από την επίσκεψη τουστην Κίνα τον περασμένο Μάιο.Οι πηγές τωνπου μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, ανέφεραν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των σημαντικών επιχειρηματιών και στελεχών της τεχνολογίας που είχαν προσκληθεί να συνοδεύσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και παραμένει ασαφές εάν ο αρχικός αποκλεισμός του συνδεόταν με το απόρρητο υπόμνημα.Εκείνη την περίοδο, πάντως, αρκετά στελέχη της κυβέρνησης εξέφραζαν ανησυχίες για την επιρροή που ασκούσε ο Χουάνγκ στον Τραμπ, ιδιαίτερα ως προς την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί σχετικά περιορισμένο το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη.Όταν ο Τραμπ είδε δημοσιεύματα σχετικά με την απουσία του επικεφαλής τηςαπό την αποστολή, του ζήτησε να συμμετάσχει στο ταξίδι, συναντώντας το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης στηνΜάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συντάξει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε ότι ήταν τιμή του να ταξιδεύει μαζί με «τον σπουδαίο Τζένσεν Χουάνγκ» και άλλους επιχειρηματίες προς τη «μεγάλη χώρα της Κίνας». Στην ίδια ανάρτηση σημείωνε ότι θα ζητούσε από τον πρόεδροτον οποίο χαρακτήριζε «ηγέτη εξαιρετικού κύρους», να «» την Κίνα, ώστε αυτοί οι «λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους».

Ο Τραμπ γνώριζε εδώ και περίπου έναν χρόνο Οι New York Times είχαν αποκαλύψει τον περασμένο μήνα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα για την υπόθεση.



Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διέθεταν στοιχεία από ηλεκτρονική παρακολούθηση της Άλις Χουάνγκ και εκτιμούσαν ότι εργαζόταν για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.



Από την παρακολούθηση είχε προκύψει ότι διατηρούσε στενή σχέση με Αμερικανό πολίτη. Όταν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι ζήτησαν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, καθώς τα ονόματα Αμερικανών πολιτών προστατεύονται κατά κανόνα στα στοιχεία που συλλέγονται μέσω παρακολούθησης αλλοδαπών, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.



Ο Τραμπ επέλεξε τότε να μην αναλάβει κάποια πρωτοβουλία.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί τους επεξεργαστές της Nvidia καθοριστικής σημασίας για τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, αντιμετωπίζει την επιτυχία της εταιρείας ως κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της δυναμικής της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.



Η παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης και η αντίδραση Τραμπ Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά εσωτερική έρευνα για την υπόθεση, μετά την παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ.



Η εταιρεία διευκρίνισε, πάντως, ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι τέθηκε σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε απόρρητες πληροφορίες της Nvidia».



Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο επικεφαλής της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. «Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά», ανέφερε.



Το ίδιο βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν μετά την παραδοχή του Χουάνγκ μετανιώνει που δεν είχε ενεργήσει όταν ενημερώθηκε για τις πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας. «Όχι, δεν το νομίζω», απάντησε.



Οι σχέσεις της Άλις Χουάνγκ με τη βιομηχανία ημιαγωγών Η Άλις Χουάνγκ, σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνωρίζουν, μιλά πολύ καλά αγγλικά και έχει αναπτύξει σχέσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.



Ανάμεσα στις επαφές της συγκαταλέγονται ο Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και στελέχη της Gigabyte, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες συναρμολόγησης υπερυπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τεχνολογία της Nvidia.



Δεν έχει εξακριβωθεί πότε γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον επικεφαλής της Nvidia.



Το 2024, περίπου την περίοδο κατά την οποία οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί με άλλα στελέχη του κλάδου σε μπαρ στην Ταϊπέι, η εταιρεία Megaspeed, στην οποία εργαζόταν, άρχισε να προχωρά σε αγορές προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Στελέχη της Nvidia έχουν υποστηρίξει ότι οι επαφές του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ «δεν ήταν ασυνήθιστες ούτε απρόσμενες», αλλά εντάσσονταν στο πλαίσιο των επαγγελματικών συναντήσεων που πραγματοποιεί με πελάτες της εταιρείας.



Η Nvidia έχει επίσης επισημάνει ότι πελάτες όπως η Megaspeed δεν αποκτούν πρόσβαση σε εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες.



Οι αγορές 2 δισ. δολαρίων και οι υποψίες για λαθρεμπόριο στην Κίνα Η Megaspeed, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε ουσιαστικά ένα μικρό γραφείο με περιορισμένη τοπική παρουσία στη Σιγκαπούρη, είχε αγοράσει τα τελευταία χρόνια προϊόντα της Nvidia αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η εταιρεία κατασκευάζει κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία εκμισθώνουν την υπολογιστική τους ισχύ στην Alibaba, τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό.



Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται ότι η Megaspeed έχει συμβάλει στην παράνομη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia προς την Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τέτοιων τεχνολογιών.