Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων στη Ρόδο που κατηγορούνται για κλοπές οχημάτων και καταστημάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος συμμορία ανηλίκων Κλοπή αυτοκινήτων

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων στη Ρόδο που κατηγορούνται για κλοπές οχημάτων και καταστημάτων

Όλα τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους δικαιούχους τους, ενώ σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απείθεια

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων στη Ρόδο που κατηγορούνται για κλοπές οχημάτων και καταστημάτων
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Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων, που κατηγορούνται ότι έκλεβαν οχήματα και τα χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη άλλων κλοπών στη Ρόδο, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ανήλικος ημεδαπός, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο ανήλικοι συνεργοί του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απείθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έκλεβαν σταθμευμένα οχήματα από επιχειρήσεις μίσθωσης και δημόσιους δρόμους, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης και μεταφοράς για τις υπόλοιπες πράξεις τους.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές οχημάτων, δύο κλοπές από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δύο απόπειρες διάρρηξης επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων.

Όλα τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους δικαιούχους τους, ενώ σε βάρος των δραστών ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.
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