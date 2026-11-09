Οι Βρετανοί στέλνουν «κυνηγούς» χάκερ σε Ευρώπη και Ασία για να προλάβουν κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας
Οι Βρετανοί στέλνουν «κυνηγούς» χάκερ σε Ευρώπη και Ασία για να προλάβουν κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας
Οι επιχειρήσεις «κυνηγιού» κυβερνοεπιθέσεων σε Ευρώπη και Ασία και η προειδοποίηση Βρετανού υποστράτηγου στους Times ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει περιορίσει τον χρόνο αντίδρασης
Πολύ μεγάλο είναι το βάρος που ρίχνουν οι Βρετανοί στην αντιμετώπιση των εισαγόμενων κυβερνοεπιθέσεων και αναπτύσσουν διάφορες μεθόδους για να τις αναχαιτίσουν. Σε μια από αυτές, σύμφωνα με τους Times, έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσουν ειδικές στρατιωτικές ομάδες στο εξωτερικό με αποστολή να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν χάκερ που προετοιμάζουν επιθέσεις εναντίον των αμυντικών της συστημάτων, προτού αυτές εξελιχθούν σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρουν οι Times, Βρετανοί στρατιωτικοί αποστέλλονται σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, στο πλαίσιο εξειδικευμένων επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας, οι οποίες συχνά απαιτούν έγκριση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.
Οι συγκεκριμένες μονάδες, γνωστές ως «hunt forces», αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τις κινήσεις εχθρικών ομάδων χάκερ στα σημεία από τα οποία προετοιμάζουν τις επιθέσεις τους, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την εκδήλωσή τους εναντίον βρετανικών στρατιωτικών υποδομών.
Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στους Times, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είναι πλέον υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει ευπάθειες στα συστήματά του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ στο παρελθόν διέθετε αρκετές ημέρες για να αντιδράσει.
«Οι αντίπαλοί μας είναι εξαιρετικά επιτήδειοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα του υπουργείου Άμυνας, αλλά για μια πρόκληση που αφορά ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε. «Βλέπουμε πλέον την τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται ευπάθειες με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ενώ στο παρελθόν είχαμε μερικές ημέρες για να διορθώσουμε τα κενά ασφαλείας, τώρα ο χρόνος αντίδρασής μας μετριέται σε λίγες δεκάδες λεπτά», πρόσθεσε.
Όπως εξήγησε, οι ομάδες «hunt forces» αποτελούνται από στρατιωτικούς που μεταβαίνουν φυσικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, προκειμένου να αναζητήσουν στον κυβερνοχώρο τους δράστες που σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον βρετανικών στρατιωτικών συστημάτων.
Σύμφωνα με τους Times, στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στελέχη του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, τα οποία αναπτύσσονται σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, μετακινούμενα με χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μέσα.
«Ενώ ιστορικά αμυνόμασταν μέσα στη δική μας επικράτεια, τώρα υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας πέρα από τα όρια των δικτύων μας», ανέφερε ο Φέιερς και συμπλήρωσε: «Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους αντιπάλους μας στα σημεία όπου προετοιμάζονται, προτού στοχεύσουν τα στρατιωτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου».
Διευκρινίζοντας τον τρόπο δράσης των μονάδων, σημείωσε: «Εννοώ ότι στέλνουμε ανθρώπους σε πραγματικές τοποθεσίες, ώστε να κυνηγούν εικονικά τον αντίπαλο και να προστατεύουν τα συστήματά μας».
Ο διοικητής της εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα ενισχυθεί αριθμητικά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.
Όπως εξήγησε, η αποστολή της δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, αλλά συνδυάζει την αμυντική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο με επιχειρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πολέμου.
Όπως αναφέρουν οι Times, Βρετανοί στρατιωτικοί αποστέλλονται σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, στο πλαίσιο εξειδικευμένων επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας, οι οποίες συχνά απαιτούν έγκριση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.
Οι συγκεκριμένες μονάδες, γνωστές ως «hunt forces», αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τις κινήσεις εχθρικών ομάδων χάκερ στα σημεία από τα οποία προετοιμάζουν τις επιθέσεις τους, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την εκδήλωσή τους εναντίον βρετανικών στρατιωτικών υποδομών.
«Η τεχνητή νοημοσύνη μάς αφήνει πλέον μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουμε»Ο υποστράτηγος Μάικ Φέιερς, διοικητής της Δύναμης Κυβερνοπολέμου και Ηλεκτρομαγνητικών Επιχειρήσεων (Defence Cyber and Electromagnetic Force, DCEMF), προειδοποίησε ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι κυβερνοαπειλές έχει αυξηθεί δραματικά εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.
Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στους Times, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είναι πλέον υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει ευπάθειες στα συστήματά του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ στο παρελθόν διέθετε αρκετές ημέρες για να αντιδράσει.
«Οι αντίπαλοί μας είναι εξαιρετικά επιτήδειοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα του υπουργείου Άμυνας, αλλά για μια πρόκληση που αφορά ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε. «Βλέπουμε πλέον την τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται ευπάθειες με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ενώ στο παρελθόν είχαμε μερικές ημέρες για να διορθώσουμε τα κενά ασφαλείας, τώρα ο χρόνος αντίδρασής μας μετριέται σε λίγες δεκάδες λεπτά», πρόσθεσε.
Πώς λειτουργούν οι ομάδες που «κυνηγούν» χάκερ στο εξωτερικόΟ Βρετανός υποστράτηγος περιέγραψε μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική κυβερνοάμυνας της χώρας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στην προστασία των εγχώριων δικτύων, αλλά επεκτείνεται στον εντοπισμό των απειλών πριν φτάσουν σε αυτά.
Όπως εξήγησε, οι ομάδες «hunt forces» αποτελούνται από στρατιωτικούς που μεταβαίνουν φυσικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, προκειμένου να αναζητήσουν στον κυβερνοχώρο τους δράστες που σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον βρετανικών στρατιωτικών συστημάτων.
Σύμφωνα με τους Times, στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στελέχη του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, τα οποία αναπτύσσονται σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, μετακινούμενα με χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μέσα.
«Ενώ ιστορικά αμυνόμασταν μέσα στη δική μας επικράτεια, τώρα υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας πέρα από τα όρια των δικτύων μας», ανέφερε ο Φέιερς και συμπλήρωσε: «Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους αντιπάλους μας στα σημεία όπου προετοιμάζονται, προτού στοχεύσουν τα στρατιωτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου».
Διευκρινίζοντας τον τρόπο δράσης των μονάδων, σημείωσε: «Εννοώ ότι στέλνουμε ανθρώπους σε πραγματικές τοποθεσίες, ώστε να κυνηγούν εικονικά τον αντίπαλο και να προστατεύουν τα συστήματά μας».
Συνδυασμός κυβερνοάμυνας και ηλεκτρονικού πολέμουΗ Δύναμη Κυβερνοπολέμου και Ηλεκτρομαγνητικών Επιχειρήσεων παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης της βρετανικής άμυνας το προηγούμενο έτος.
Ο διοικητής της εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα ενισχυθεί αριθμητικά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.
Όπως εξήγησε, η αποστολή της δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, αλλά συνδυάζει την αμυντική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο με επιχειρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πολέμου.
Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία των στρατιωτικών δυνάμεων από τον εντοπισμό τους από τον αντίπαλο, καθώς και από παρεμβολές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επικοινωνίες και τη λειτουργία των συστημάτων τους.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μικρός αριθμός καταψυκτών στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάστηκε επίσης από τις επιθέσεις.
Οι κυβερνοεγκληματίες κατάφεραν να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στις συσκευές και να αυξήσουν τη θερμοκρασία λειτουργίας τους, αναδεικνύοντας τις ευπάθειες που μπορεί να παρουσιάζουν ακόμη και καθημερινές ηλεκτρικές συσκευές όταν συνδέονται σε δίκτυα.
Οι συστάσεις συνδέονται με τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, σε περίπτωση εκτεταμένων κυβερνοεπιθέσεων από εχθρικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προειδοποιήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, τέτοιου είδους επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού ή να θέσουν εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η χώρα καλείται να προετοιμαστεί και για φυσικούς κινδύνους, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, που θα μπορούσαν επίσης να διαταράξουν την καθημερινότητα και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.
Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία και καταψύκτες στην ΕυρώπηΟι αποκαλύψεις για τη νέα βρετανική στρατηγική έρχονται έπειτα από κύμα κυβερνοεπιθέσεων που καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο ακόμη και ψυγεία και καταψύκτες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μικρός αριθμός καταψυκτών στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάστηκε επίσης από τις επιθέσεις.
Οι κυβερνοεγκληματίες κατάφεραν να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση στις συσκευές και να αυξήσουν τη θερμοκρασία λειτουργίας τους, αναδεικνύοντας τις ευπάθειες που μπορεί να παρουσιάζουν ακόμη και καθημερινές ηλεκτρικές συσκευές όταν συνδέονται σε δίκτυα.
Συστάσεις στους Βρετανούς να αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερό και φάρμακαΤην ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση έχει συστήσει στους πολίτες να διατηρούν αποθέματα βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα, νερό και φάρμακα, καθώς και ραδιόφωνα που λειτουργούν με χειροκίνητη γεννήτρια για χρονικό διάστημα 72 ωρών.
Οι συστάσεις συνδέονται με τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, σε περίπτωση εκτεταμένων κυβερνοεπιθέσεων από εχθρικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προειδοποιήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, τέτοιου είδους επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού ή να θέσουν εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η χώρα καλείται να προετοιμαστεί και για φυσικούς κινδύνους, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, που θα μπορούσαν επίσης να διαταράξουν την καθημερινότητα και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.
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