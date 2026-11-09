Οι Βρετανοί στέλνουν «κυνηγούς» χάκερ σε Ευρώπη και Ασία για να προλάβουν κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας

«Η τεχνητή νοημοσύνη μάς αφήνει πλέον μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουμε»

Πώς λειτουργούν οι ομάδες που «κυνηγούν» χάκερ στο εξωτερικό

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Συνδυασμός κυβερνοάμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου

Πολύ μεγάλο είναι το βάρος που ρίχνουν οιστην αντιμετώπιση των εισαγόμενων κυβερνοεπιθέσεων και αναπτύσσουν διάφορες μεθόδους για να τις αναχαιτίσουν. Σε μια από αυτές, σύμφωνα με τους, έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσουν ειδικές στρατιωτικές ομάδες στο εξωτερικό με αποστολή να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν χάκερ που προετοιμάζουν επιθέσεις εναντίον των αμυντικών της συστημάτων, προτού αυτές εξελιχθούν σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις.Όπως αναφέρουν οι, Βρετανοί στρατιωτικοί αποστέλλονται σε χώρες τηςκαι της, στο πλαίσιο εξειδικευμένων επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας, οι οποίες συχνά απαιτούν έγκριση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.Οι συγκεκριμένες μονάδες, γνωστές ως, αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τις κινήσεις εχθρικών ομάδων χάκερ στα σημεία από τα οποία προετοιμάζουν τις επιθέσεις τους, επιδιώκοντας να αποτρέψουν την εκδήλωσή τους εναντίον βρετανικών στρατιωτικών υποδομών.Ο υποστράτηγος, διοικητής τηςπροειδοποίησε ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι κυβερνοαπειλές έχει αυξηθεί δραματικά εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στους, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είναι πλέον υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει ευπάθειες στα συστήματά του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ στο παρελθόν διέθετε αρκετές ημέρες για να αντιδράσει.«Οι αντίπαλοί μας είναι εξαιρετικά επιτήδειοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα του υπουργείου Άμυνας, αλλά για μια πρόκληση που αφορά ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε. «Βλέπουμε πλέον την τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται ευπάθειες με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ενώ στο παρελθόν είχαμε μερικές ημέρες για να διορθώσουμε τα κενά ασφαλείας, τώρα ο χρόνος αντίδρασής μας μετριέται σε λίγες δεκάδες λεπτά», πρόσθεσε.Ο Βρετανός υποστράτηγος περιέγραψε μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική κυβερνοάμυνας της χώρας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στην προστασία των εγχώριων δικτύων, αλλά επεκτείνεται στον εντοπισμό των απειλών πριν φτάσουν σε αυτά.Όπως εξήγησε, οι ομάδεςαποτελούνται από στρατιωτικούς που μεταβαίνουν φυσικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, προκειμένου να αναζητήσουν στον κυβερνοχώρο τους δράστες που σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον βρετανικών στρατιωτικών συστημάτων.Σύμφωνα με τους Times, στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στελέχη του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, τα οποία αναπτύσσονται σε χώρες τηςκαι της, μετακινούμενα με χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μέσα.«Ενώ ιστορικά αμυνόμασταν μέσα στη δική μας επικράτεια, τώρα υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας πέρα από τα όρια των δικτύων μας», ανέφερε οκαι συμπλήρωσε: «Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους αντιπάλους μας στα σημεία όπου προετοιμάζονται, προτού στοχεύσουν τα στρατιωτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου».Διευκρινίζοντας τον τρόπο δράσης των μονάδων, σημείωσε: «Εννοώ ότι στέλνουμε ανθρώπους σε πραγματικές τοποθεσίες, ώστε να κυνηγούν εικονικά τον αντίπαλο και να προστατεύουν τα συστήματά μας».παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης της βρετανικής άμυνας το προηγούμενο έτος.Ο διοικητής της εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα ενισχυθεί αριθμητικά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.Όπως εξήγησε, η αποστολή της δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, αλλά συνδυάζει την αμυντική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο με επιχειρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πολέμου.