Δύο στους τρεις Γερμανούς δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της δημοκρατίας, το 34% ανησυχεί για τον δεξιό εξτρεμισμό
ΚΟΣΜΟΣ
Ακροδεξιά Γερμανία Δημοκρατία

Δύο στους τρεις Γερμανούς δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της δημοκρατίας, το 34% ανησυχεί για τον δεξιό εξτρεμισμό

Παρά την ευρεία αποδοχή της δημοκρατίας, οι πολίτες εκφράζουν προβληματισμό για την πολιτική και τους θεσμούς, σύμφωνα με νέα έρευνα

Δύο στους τρεις Γερμανούς δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της δημοκρατίας, το 34% ανησυχεί για τον δεξιό εξτρεμισμό
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Η δημοκρατία παραμένει σεβαστή για τη συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών, μόνο ένας στους τρεις ωστόσο θεωρεί ότι λειτουργεί σωστά, ενώ ανάλογο είναι και το ποσοστό εκείνων που κατονομάζουν την ακροδεξιά ως τη μεγαλύτερη απειλή για το πολίτευμα.

Σύμφωνα με την έρευνα «Η γνώμη σου μετράει!» του Ινστιτούτου infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει «ικανοποιημένο» και «πολύ ικανοποιημένο» από τη λειτουργία της δημοκρατίας στην πράξη, ενώ «λιγότερο ικανοποιημένο» και «καθόλου ικανοποιημένο» δηλώνει το 63%. Το 87% συμφωνεί ότι η δημοκρατία αποτελεί καλή μορφή διακυβέρνησης και το 10% εκφράζει αντίθετη άποψη και είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο νέοι είναι οι ερωτηθέντες, τόσο περιορίζεται η θετική άποψη για τη δημοκρατία ως πολίτευμα. Στην ηλικιακή ομάδα 70+ ετών το ποσοστό φθάνει το 92% και περιορίζεται στο 79% στους νέους 16-29 ετών.

Στο ερώτημα σχετικά με τον «μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημοκρατία στη Γερμανία», το 34% απαντά «ο πολιτικός εξτρεμισμός από τα δεξιά», το 16% «οι δυσλειτουργίες στη λειτουργία της πολιτικής, των θεσμών και της διοίκησης», το 7% «ο πολιτικός εξτρεμισμός από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά», το 6% «η μετανάστευση» και το 5% «οι απειλές στην εξωτερική πολιτική (Ρωσία, Πόλεμος στην Ουκρανία)». Ως σημαντικότερα στοιχεία της δημοκρατίας αναδεικνύονται η ελευθερία έκφρασης (98%), η σωστή λειτουργία της Δικαιοσύνης (97%), οι δίκαιες εκλογές (97%), η ελευθερία του Τύπου (97%), η πολιτική για την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών (95%) και η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (90%). Το 75% εκτιμά ότι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία της δημοκρατίας είναι από κοινού οι πολιτικοί και οι πολίτες, ενώ το 15% πιστεύει ότι την ευθύνη έχουν οι πολιτικοί και το 5% οι πολίτες. Το 79% πάντως θεωρεί ότι οι εκλογές διεξάγονται δίκαια και ελεύθερα, το 72% ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων προστατεύονται και το 67% ότι οι πολίτες στη Γερμανία μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
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