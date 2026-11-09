«Δεν υπάρχoυν διακρίσεις στη Γαλλία» λέει η Λεπέν και μιλά για απέλαση των μεταναστών που δεν αφομοιώνονται

Η επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς καταγράφει άνοδο στις δημοσκοπήσεις εν μέσω κοινωνικής αναταραχής – «Δεν μπορούμε πλέον να εισάγουμε ανέργους», δηλώνει σε συνέντευξή της στο «60 Minutes»





Παρά τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειές της να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά και την καταδίκη της για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση, η Λεπέν εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν την άνοιξη.











«Δεν μπορούμε πλέον να εισάγουμε ανέργους» Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 Minutes», η Λεπέν απέδωσε τις «άκρα Αριστερά».



Αναφερόμενη στα βαθύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία, η ακροδεξιά πολιτικός έστρεψε για ακόμη μία φορά την προσοχή της στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι όσοι μετανάστες δεν ενσωματώνονται στη γαλλική κοινωνία θα πρέπει να απελαύνονται.



Παράλληλα, επέμεινε στον ισχυρισμό ότι η Γαλλία είναι «η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο». «Όταν δέχεστε υπερβολικά πολλούς μετανάστες, δημιουργείτε τις συνθήκες για την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας σας», δήλωσε.



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«Δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία» Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης του «60 Minutes», Τρέβορ Φίλιπς, επισήμανε στη Λεπέν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε κοινότητες μεταναστών θα αντέτειναν πως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των μεταναστών οφείλονται στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία.



«Όχι, αυτό δεν υπάρχει», απάντησε η Λεπέν και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να εισαγάγετε αυτές τις ιδέες εδώ».



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λεπέν επανέλαβε πολλές φορές ότι «δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία», χαρακτηρίζοντας τη χώρα της «τη λιγότερο ρατσιστική στον κόσμο».



Επιχείρησε μάλιστα να εξηγήσει ότι οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ενσωμάτωσης διαφορετικά από τους Αμερικανούς. «Πιστεύουμε ότι κάποιος που έρχεται ως μετανάστης στη χώρα μας πρέπει να ενσωματώνεται στην εθνική κοινότητα. Εσείς έχετε κάτι που μοιάζει περισσότερο με μια τούρτα με διαφορετικές στρώσεις: κάθε κοινότητα μπορεί να ζει δίπλα στις άλλες, διατηρώντας τα δικά της έθιμα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κύμα βίαιων διαδηλώσεων έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες εβδομάδες η οικονομική στασιμότητα στη Γαλλία, η οποιά, παράλληλα, ενισχύει, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, το προφίλ πολιτικών, που εκφράζουν ακραίες θέσεις. Ανάμεσα σε εκείνους που ενδέχεται να επωφεληθούν πολιτικά από την αναταραχή στους δρόμους είναι η Μαρίν Λεπέν , που για χρόνια εκπροσωπεί μια ακροδεξιά παράταξη.Παρά τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειές της να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά και την καταδίκη της για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση, η Λεπέν εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν την άνοιξη.Μάλιστα, από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν περαιτέρω ενίσχυση της δημοτικότητάς της.Σε συνέντευξή της στην εκπομπήη Λεπέν απέδωσε τις διαδηλώσεις , κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές 2.500 επιχειρήσεις και έχουν τραυματιστεί 1.500 αστυνομικοί, στις οικονομικές δυσκολίες και σε ταραξίες που, όπως υποστήριξε, προέρχονται από τηνΑναφερόμενη στα βαθύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία, η ακροδεξιά πολιτικός έστρεψε για ακόμη μία φορά την προσοχή της στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι όσοι μετανάστες δεν ενσωματώνονται στη γαλλική κοινωνία θα πρέπει να απελαύνονται.Παράλληλα, επέμεινε στον ισχυρισμό ότι η Γαλλία είναι «η λιγότερο ρατσιστική χώρα στον κόσμο». «Όταν δέχεστε υπερβολικά πολλούς μετανάστες, δημιουργείτε τις συνθήκες για την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας σας», δήλωσε.Η Λεπέν υποστήριξε ακόμη ότι οι μετανάστες έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι σε σύγκριση με τους Γάλλους πολίτες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «δεν μπορούμε πλέον να εισάγουμε ανέργους».Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης του «60 Minutes»,επισήμανε στη Λεπέν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε κοινότητες μεταναστών θα αντέτειναν πως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των μεταναστών οφείλονται στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία.«Όχι, αυτό δεν υπάρχει», απάντησε η Λεπέν και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να εισαγάγετε αυτές τις ιδέες εδώ».Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λεπέν επανέλαβε πολλές φορές ότι «δεν υπάρχουν διακρίσεις στη Γαλλία», χαρακτηρίζοντας τη χώρα της «τη λιγότερο ρατσιστική στον κόσμο».Επιχείρησε μάλιστα να εξηγήσει ότι οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ενσωμάτωσης διαφορετικά από τους Αμερικανούς. «Πιστεύουμε ότι κάποιος που έρχεται ως μετανάστης στη χώρα μας πρέπει να ενσωματώνεται στην εθνική κοινότητα. Εσείς έχετε κάτι που μοιάζει περισσότερο με μια τούρτα με διαφορετικές στρώσεις: κάθε κοινότητα μπορεί να ζει δίπλα στις άλλες, διατηρώντας τα δικά της έθιμα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πόρτα είναι ορθάνοιχτη» για όσους απορρίπτουν τον γαλλικό τρόπο ζωής Όταν ο Φίλιπς τη ρώτησε εάν θα υποστήριζε τον επαναπατρισμό μεταναστών που «δεν υιοθετούν τον γαλλικό τρόπο ζωής», η Λεπέν έδωσε μια κατηγορηματική απάντηση.



«Εάν κάποιος έρθει και πει "σας μισώ, περιφρονώ τον πολιτισμό σας, δεν θέλω να σέβομαι τους νόμους σας", τότε του λέμε: "Ακούστε, κύριε, η πόρτα είναι ορθάνοιχτη". Και μπορεί, μάλιστα, να σας αναγκάσουμε να φύγετε», δήλωσε.



«Δεν θα επιτρέψω να λένε ότι η Γαλλία έχει γίνει εξτρεμιστική» Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι πριν από 20 χρόνια οι Γάλλοι χαρακτήριζαν το κόμμα της Λεπέν εξτρεμιστικό.



Στη συνέχεια τη ρώτησε εάν αυτό που έχει αλλάξει είναι η ίδια ή η γαλλική κοινωνία. «Δεν θα επιτρέψω να λένε ότι η Γαλλία έχει γίνει εξτρεμιστική», απάντησε.



«Με την πάροδο του χρόνου, οι Γάλλοι με γνώρισαν. Έχει αλλάξει η Γαλλία; Νομίζω ότι πρόκειται για το τέλος ενός κεφαλαίου. Είναι το τέλος ενός κόσμου, ενός κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω στην ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση», κατέληξε.