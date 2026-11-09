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Αφγανιστάν: Ένας στους τρεις κατοίκους αντιμέτωπος με σοβαρή πείνα ενόψει του χειμώνα
Αφγανιστάν: Ένας στους τρεις κατοίκους αντιμέτωπος με σοβαρή πείνα ενόψει του χειμώνα
Εκατομμύρια οικογένειες αδυνατούν να αγοράσουν τρόφιμα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ – Πάνω από 4 εκατ. παιδιά κάτω των 5 ετών θα χρειαστούν θεραπεία για υποσιτισμό το 2027
Σχεδόν ένας στους τρεις Αφγανούς είναι αντιμέτωπος με σοβαρή πείνα ενόψει του χειμώνα, σύμφωνα με εκτίμηση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha).
Το Ocha επεσήμανε σε σημερινή ανακοίνωσή του ότι, αν και υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τροφίμων χάρη στις αυξημένες βροχοπτώσεις, εκατομμύρια οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης.
«Υπάρχουν τρόφιμα διαθέσιμα, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα» να τα αγοράσουν», τόνισε.
Η έκθεση του Ocha υπογραμμίζει την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση που βιώνει το Αφγανιστάν, κάνοντας λόγο για διαδεδομένη πείνα, παιδικό υποσιτισμό και βαθύ πλήγμα στα μέσα διαβίωσης που προκάλεσαν χρόνια ξηρασίας.
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών θα έχουν ανάγκη θεραπείας για τον υποσιτισμό το 2027, σημείωσε η ίδια πηγή.
Ανθρωπιστικές οργανώσεις δίνουν έμφαση στην ανάγκη να παρασχεθεί στους Αφγανούς άμεση βοήθεια ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο το Ocha τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος με διάρκεια, είναι απαραίτητες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στα τοπικά μέσα διαβίωσης, οικονομικές ευκαιρίες και δημόσιες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τις κοινότητες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε μελλοντικές αναταράξεις.
Το Ocha επεσήμανε σε σημερινή ανακοίνωσή του ότι, αν και υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τροφίμων χάρη στις αυξημένες βροχοπτώσεις, εκατομμύρια οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης.
«Υπάρχουν τρόφιμα διαθέσιμα, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα» να τα αγοράσουν», τόνισε.
Η έκθεση του Ocha υπογραμμίζει την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση που βιώνει το Αφγανιστάν, κάνοντας λόγο για διαδεδομένη πείνα, παιδικό υποσιτισμό και βαθύ πλήγμα στα μέσα διαβίωσης που προκάλεσαν χρόνια ξηρασίας.
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών θα έχουν ανάγκη θεραπείας για τον υποσιτισμό το 2027, σημείωσε η ίδια πηγή.
Ανθρωπιστικές οργανώσεις δίνουν έμφαση στην ανάγκη να παρασχεθεί στους Αφγανούς άμεση βοήθεια ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο το Ocha τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος με διάρκεια, είναι απαραίτητες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στα τοπικά μέσα διαβίωσης, οικονομικές ευκαιρίες και δημόσιες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τις κοινότητες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε μελλοντικές αναταράξεις.
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